«Прошу посилити звуки сирени» – нобелівський лауреат Муратов підтримав акцію українських журналістів

Головний редактор російського видання «Новая газета», нобелівський лауреат Дмитро Муратов заявив, що розуміє і підтримує акцію українських журналістів, які ввімкнули звук повітряної тривоги під час його виступу на Global Media Forum у Німеччині. Безпосередньо під час виступу Муратов просив організаторів вирішити проблеми зі звуком.

«Стоячи на трибуні, я подумав, що це технічна проблема. Ні, це була не технічна проблема. Якби знав, перервав би промову і попросив звук сирени посилити. Світ має чути цей звук війни, і для цього будь-яке місце є доречним», – наводить слова Муратова «Новая газета. Європа» 22 червня.

Global Media Forum є щорічним форумом, який позиціонується як міжнародна платформа для обміну думками серед журналістів. 2023 року форум був присвячений темі «подолання розбіжностей». Він проводиться під патронажем Deutsche Welle. Раніше видання писало, що ще до початку форуму участь Дмитра Муратова як спікера викликала «окремі критичні зауваження з української сторони в соціальних мережах».

Дмитро Муратов у 2021 році отримав Нобелівську премію миру. Він перерахував грошову частину премії благодійним організаціям.