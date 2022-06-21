Нобелівську медаль Муратова продали за понад 100 мільйонів доларів, їх мають віддати українським дітям-біженцям

Нобелівську премію миру, яку минулого року отримав російський журналіст Дмитро Муратов, продали з аукціону за рекордні 103,5 мільйона доларів.

За даними Heritage Auctions, які займалися продажем, усі кошти від продажу підуть на підтримку гуманітарної допомоги ЮНІСЕФ для українських дітей, переміщених через війну.

Муратов, який допоміг заснувати незалежну російську газету «Новая газета», виставив на аукціон свою Нобелівську медаль, щоб зібрати кошти для допомоги мільйонам українців, які змушені були покинути країну через повномасштабне військове вторгнення Росії 24 лютого.

Він уже оголосив, що пожертвує 500 000 доларів Нобелівської премії на благодійність. В інтерв'ю AP Муратов сказав, що особливо стурбований дітьми, які залишилися сиротами через війну в Україні.

«Ми хочемо повернути їхнє майбутнє», – сказав він.

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Російська «Новая газета» 4 березня пообіцяла видалити всі матеріали про війну РФ з Україною із сайту та із соціальних мереж, побоюючись кримінального переслідування журналістів через військову цензуру в цій країні.

Наприкінці березня російське видання «Новая газета» повідомило про припинення роботи через чергове попередження від «Роскомнагляду».

Головний редактор видання Дмитро Муратов став лауреатом Нобелівської премії миру в жовтні 2021 року за «зусилля щодо захисту свободи думок, яка є умовою для демократії та миру».