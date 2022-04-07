Нобелівського лауреата Муратова облили червоною фарбою в поїзді Москва – Самара

Невідома особа ввечері 7 квітня напала на головного редактора закритого на час війни Росії проти України видання «Новая газета», лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова, повідомляє у твітері один із акаунтів цього засобу інформації.

«Облили у купе олійною фарбою з ацетоном. Очі страшенно пече. Поїзд Москва – Самара. Олійний запах по всьому вагону. Відправлення затримано вже на 30 хвилин. Спробую відмитися. Він (нападник – ред.) вигукнув: «Муратов, ось тобі за наших пацанів», – розповів сам Муратов.

Наприкінці березня російське видання «Новая газета» повідомило про припинення роботи через чергове попередження від «Роскомнагляду».

Перед тим президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю кільком російським медіа, в тому числі «Новой газете». Російська влада заборонила його публікувати.

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Російська «Новая газета» 4 березня пообіцяла видалити всі матеріали про війну РФ з Україною із сайту та із соціальних мереж, побоюючись кримінального переслідування журналістів через військову цензуру в цій країні.

Головний редактор видання Дмитро Муратов став лауреатом Нобелівської премії миру в жовтні 2021 року за «зусилля щодо захисту свободи думок, яка є умовою для демократії та миру».