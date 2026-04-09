У Москві розслідувача «Нової газети» затримали в справі про незаконний доступ до персональних даних

Російські силовики затримали в Москві 9 квітня оглядача і журналіста-розслідувача видання «Новая газета» Олега Ролдугіна в кримінальній справі про незаконний доступ до персональних даних. Про це повідомляють офіційні інформагенції «РИА Новости» та ТАСС із посиланням на джерела в силових структурах.

У чому саме звинувачують Ролдугіна, в повідомленнях не уточнюється. Також невідомий його процесуальний статус у справі.

2026 року Ролдугін випустив розслідування про те, як колишній помічник племінника Рамзана Кадирова Руслан Аїсултанов став власником наддорогого пентхауса в центрі Москви. У грудні 2025 року він розповідав про Ларису Тюріну, яка написала донос на петербурзьку кавер-групу «Стоптайм».

Силовики прийшли з обшуками до московського офісу «Нової газети» вдень 9 квітня. В офіційному повідомленні МВС ішлося, що у 2025 та 2026 роках журналісти «здійснювали пошукові запити про отримання персональних даних», які потім використовувалися для підготовки «статей та матеріалів негативного змісту».