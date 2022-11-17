У РФ заблоковано сайт видання «Новая газета»

Російський регулятор «Роскомнагляд» заблокував на території Росії сайт видання «Новая газета». Повідомляється також про блокування сайту проєкту цієї газети – «Вільний простір». Також під обмеження потрапили два домени сахалінського порталу Sakh.com.

Згідно з даними сервісу GlobalCheck, сайти novayagazeta.ru і novaya.media перестали відкриватися в Росії ще вчора, хоча в реєстрі заблокованих ресурсів «Роскомнагляду» цих адрес напередодні ще не було.

Представники «Нової газети» заявили, що продовжують роботу і оскаржуватимуть блокування в суді. Sakh.com також повідомили, що працюють над відновленням доступу.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну редакція «Нової газети» розділилася на дві частини. Журналісти, які виїхали з Росії, створили «Нову газету. Європа», а ті, хто залишився в країні, спробували далі публікувати тексти у «Новій газеті». Проте 5 вересня Басманний суд Москви визнав недійсною та анулював ліцензію ЗМІ у друкованої версії «Нової газети». А 15 вересня Верховний суд Росії відкликав ліцензію і в сайту видання.

Після 24 лютого «Роскомнагляд» заблокував щонайменше сім тисяч сайтів у РФ.