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У РФ заблоковано сайт видання «Новая газета»

Головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов, червень 2022 року

Російський регулятор «Роскомнагляд» заблокував на території Росії сайт видання «Новая газета». Повідомляється також про блокування сайту проєкту цієї газети – «Вільний простір». Також під обмеження потрапили два домени сахалінського порталу Sakh.com.

Згідно з даними сервісу GlobalCheck, сайти novayagazeta.ru і novaya.media перестали відкриватися в Росії ще вчора, хоча в реєстрі заблокованих ресурсів «Роскомнагляду» цих адрес напередодні ще не було.

Представники «Нової газети» заявили, що продовжують роботу і оскаржуватимуть блокування в суді. Sakh.com також повідомили, що працюють над відновленням доступу.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну редакція «Нової газети» розділилася на дві частини. Журналісти, які виїхали з Росії, створили «Нову газету. Європа», а ті, хто залишився в країні, спробували далі публікувати тексти у «Новій газеті». Проте 5 вересня Басманний суд Москви визнав недійсною та анулював ліцензію ЗМІ у друкованої версії «Нової газети». А 15 вересня Верховний суд Росії відкликав ліцензію і в сайту видання.

Після 24 лютого «Роскомнагляд» заблокував щонайменше сім тисяч сайтів у РФ.

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