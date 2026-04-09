У Росії заявили про затримання колишнього співробітника Радіо Свобода у справі про держзраду

Федеральна служба безпеки заявила про затримання в Читі за підозрою у держзраді колишнього позаштатного кореспондента Радіо Свобода. Про це повідомили російські агентства з посиланням на інформацію від ФСБ, зазначає російська служба Радіо Свобода.

Ім’я затриманого, якого згодом відправили під варту, не уточнюється.



У Центрі громадських зв’язків ФСБ заявили «про припинення в Забайкальському краї протиправної діяльності громадянина Росії 1960 року народження, причетного до здійснення державної зради». Встановлено, що житель міста Чита раніше був позаштатним кореспондентом «Радіо Вільна Європа», йдеться у повідомленні російської спецслужби.



Затриманого звинувачують у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ), якій він, як стверджується, «з метою надання допомоги українській стороні» передав через месенджер Telegram відомості про об’єкти, на які згодом було здійснено «комп’ютерні атаки». У повідомленні ФСБ у зв’язку з цим йдеться про одне місцеве друковане видання, яке спеціалізується на висвітленні «ходу спеціальної військової операції»(так російська влада називає війну проти України - ред.), а також про один з об’єктів критичної інфраструктури регіону».



ФСБ повідомила також про обшук, у ході якого, як стверджується, було вилучено техніку та засоби зв’язку, які «викривають діяльність, спрямовану проти безпеки Росії». Порушено кримінальну справу за статтею про держзраду.



1 квітня видання «Чита.ру» з посиланням на джерело написало, що співробітники силових структур затримали жителя Чити за підозрою в держзраді та провели обшуки у двох його знайомих, зокрема ексглави Могочинського району. Імені затриманого не було. Офіційних підтверджень також не було.



Джерело «Чита.ру» зазначало, що, за його даними, йдеться про затримання Олександра А., який у 2014 році очолював місцеве відділення партії «Західний Вибір» і, крім цього, у різні роки працював для видання «Каспаров.Ру». За його підписом у виданні «МБХ медіа» виходив матеріал про мітинг якутського шамана Олександра Габишева у Читі.



Телеграм-канал «Сибірський Експрес» зазначав тоді, що під опис затриманого підходить забайкальський журналіст Олександр Андрєєв, а ексчиновником, у якого також були обшуки, може бути колишній опозиційний керівник могочинської адміністрації Дмитро Плюхін. Він був правозахисником та переміг кандидата від «Єдиної Росії» на виборах у 2012 році.



Позаштатний кореспондент Олександр Андрєєв співпрацював із Радіо Свобода у першій половині 2010-х років. Він, зокрема, готував сюжети для програми «Кореспондентська година».



Партію «Західний Вибір» було засновано у 2012 році опозиційними політиками Костянтином Боровим та Валерією Новодворською, у 2013 році її офіційно зареєстрували, через рік реєстрацію було анульовано, зазначає Сибір.Реалії.