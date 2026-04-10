Росія визнала «іноагентом» журналіста Радіо Свобода Івана Толстого

Міністерство юстиції Росії внесло до списку так званих іноземних агентів журналіста Радіо Свобода Івана Толcтого. Крім нього, до оновленого списку потрапили активістка Лілія Вежеватова, автор пабліку «Азіати Росії» Василь Матенов, ногайський активіст Резван Кубакаєв, колишній голова асоціації «Голос» Роман Удот та проєкт «Татар Шураси» («Рада татар світу»).

Іван Толстой – онук письменника Олексія Толстого. Він співпрацює з Радіо Свобода з 1988 року. Толстой – автор циклу із 50 радіопрограм, присвяченого історії Радіо Свобода.

У міністерстві юстиції не назвали причини внесення Толстого до списку «іноагентів».

Законодавство про «іноагентів» з’явилося в Росії у 2012 році. Закон дозволив визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та ведуть політичну діяльність.

Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, екології, захисту прав людини.

Згодом з’явилася можливість визнавати агентами ЗМІ та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але «перебуває під іноземним впливом». Що саме слід вважати таким впливом, російське законодавство не уточнює.