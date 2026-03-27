РФ визнала іноагентом автора і головного героя фільму «Пан Ніхто проти Путіна»

Міністерство юстиції РФ 27 березня включило до реєстру так званих «іноземних агентів» лауреата премії «Оскар» Павла Таланкіна – відеографа з уральського міста Карабаш, автора й головного героя документального фільму «Пан Ніхто проти Путіна».

Також перелік іноагентів поповнили бізнесмен Віталій Гінзбург, журналістка Марина Скорикова та проєкт «Християни проти війни».

Картина «Пан Ніхто проти Путіна», створена американським режисером Девідом Боренштейном та російським відеографом Павлом Таланкіним, перемогла в номінації «Найкращий документальний фільм» на 98-й церемонії вручення премії американської Кіноакадемії 15 березня.

Фільм показує, як російська держава індоктринує школярів під час повномасштабної війни проти України. В основу стрічки лягли відеоматеріали, зняті Таланкіним у школі Карабаша – лінійки, збори, урочисті вечори та уроки. У 2024 році Таланкін виїхав із Росії, забравши з собою знятий матеріал.

26 березня суд у Челябінську заборонив поширювати фільм «Пан Ніхто проти Путіна» на території Росії.