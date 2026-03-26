РФ заборонила фільм «Пан Ніхто проти Путіна»

У Росії Центральний районний суд Челябінська заборонив поширювати на території країни документальний фільм «Пан Ніхто проти Путіна», повідомляє кореспондент видання «Медіазона» із зали суду.

Прокуратура просила суд заборонити доступ до фільму за трьома адресами – у VK-відео, Yandex.kz та «Моушн відео», уточнює «Медіазона».

Обвинувачення вважає «пропагандою екстремізму та тероризму» показаний в одному з кадрів фільму біло-синьо-білий прапор, який вважається символом Легіону «Свобода Росії» (це складений переважно з громадян Росії підрозділ ЗСУ). Крім того, прокуратура вважає, що «зміст фільму сформований через загальну мілітаризацію», а також що в ньому виражається «негативне ставлення до СВО та чинної влади».

Також прокурор зазначив, що у фільмі показують обличчя неповнолітніх дітей без дозволу батьків.

Фільм «Пан Ніхто проти Путіна» створений режисером Девідом Боренштейном та відеографом Павлом Таланкіним. Після початку повномасштабної війни у 2022 році Таланкін, який працював у школі міста Карабаш на Уралі, став фільмувати, як пропаганда проникає у життя учнів.

16 березня фільм «Пан Ніхто проти Путіна» отримав «Оскар» у категорії «Найращий документальний фільм». Російські державні агенції, які написали про інших лауреатів, проігнорували переможця в цій категорії і нічого не написали про фільм.