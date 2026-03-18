Путінська Рада з прав людини поскаржилася до оргкомітету «Оскара» – через фільм «Пан Ніхто проти Путіна»

Документальний фільм «Пан Ніхто проти Путіна», який 15 березня отримав премію Американської кіноакадемії, порушує права неповнолітніх, вважають у Раді з прав людини при президентові РФ. Відповідне звернення члени цієї ради надіслали до оргкомітету «Оскара» та генерального секретаря ЮНЕСКО Халеда аль-Анані.

Російська сторона стверджує, що зйомки, зроблені відеографом Павлом Таланкіним у школі міста Карабаш на Уралі, «мали характер внутрішньої фіксації шкільної діяльності, призначеної для використання в рамках освітнього процесу», але потім були передані третім особам у комерційних цілях та «набули широкого міжнародного поширення».

Автори звернення зазначають, що зображення неповнолітніх у фільмі використовувалося без згоди їхніх батьків, що суперечить Конвенції ООН. Батьки вже ініціювали звернення до компетентних органів РФ з метою захисту прав своїх дітей, стверджують у путінській раді.

«Констатуємо, що під час створення та поширення фільму було порушено як міжнародні стандарти захисту прав дитини, так і загальноприйняті принципи етичного поводження з матеріалами, що містять зображення неповнолітніх», – ідеться у зверненні.

Члени Ради з прав людини просять оргкомітет «Оскара» та ЮНЕСКО провести перевірку та в разі встановлення порушень «розглянути питання про відповідність цього твору етичним та правовим стандартам, які застосовує Академія при нагородженні».

«Захист прав дітей є універсальною цінністю, визнаною міжнародним правом, і не може залежати від політичних чи інших обставин», – додали в Раді з прав людини при російському президенті.

Документальна стрічка «Пан Ніхто проти Путіна» – про пропаганду в російській школі – отримала премію «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Режисером фільму є американець Девід Боренштейн, а співавтором і одним із головних героїв – Павло Таланкін, який працював педагогом-організатором і відеографом у школі провінційного містечка Карабаш на Уралі, в Челябінській області РФ.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році він став знімати все, що відбувалося у навчальному закладі – лінійки, збори, урочисті вечори та уроки, які вимагало записати міністерство освіти. У 2024 році Таланкін вивіз відзнятий матеріал із Росії. Раніше стрічка була відзначена премією Британської академії кіно й телевізійних мистецтв (BAFTA).