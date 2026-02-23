Фільм «Пан Ніхто проти Путіна» здобув премію Британської кіноакадемії

Премію Британської академії кіно та телевізійних мистецтв (BAFTA) у номінації «Найкращий документальний фільм» отримав «Пан Ніхто проти Путіна» – картина про пропаганду у російській школі.

Його режисером є американець Девід Боренштейн, а співавтором і одним із головних героїв – Павло Таланкін, який працював педагогом-організатором і відеографом у школі провінційного містечка Карабаш на Уралі, в Челябінській області РФ.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році він став знімати все, що відбувалося у навчальному закладі – лінійки, збори, урочисті вечори та уроки, які вимагало записати міністерство освіти. У 2024 році Таланкін вивіз відзнятий матеріал із Росії.

У категорії «Найкращий документальний фільм» також була номінована стрічка українського режисера Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки».

У категорії «Найкращий адаптований сценарій» перемогу здобула стрічка «Одна битва за іншою» режисера Пола Томаса Андерсона. Цей фільм разом із іншими номінаціями здобув одразу шість премій BAFTA.

Найкращим анімаційним фільмом визнали «Зоотрополіс 2» Джареда Буша та Байрона Говарда.

Найкращим британським фільмом за версією BAFTA став фільм «Гамнет» Хлої Чжао, перемогу в категорії «Найкращий дебют британського автора, режисера чи продюсера» здобув фільм «Тінь мого батька» режисера Акіноли Дейвіса-молодшого.



