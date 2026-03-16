У США оголосили лауреатів «Оскара»: серед переможців – «Одна битва за іншою», «Пан Ніхто проти Путіна»

У Лос-Анджелесі, США відбулася 98-ма церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії «Оскар».

Премію за найкращий художній фільм отримала стрічка «Одна битва за іншою» режисера Пола Томаса Андерсона. Крім того, фільм виграв у номінаціях «Найкращий монтаж» і «Найкращий кастинг». Пол Томас Андерсон став найкращим режисером й автором найкращого адаптованого сценарію, Шон Пенн – найкращим актором другого плану.

«Я написав цей фільм для своїх дітей, щоб вибачитися за той безлад, який ми залишили у цьому світі», – сказав Андерсон, приймаючи нагороду за сценарій.

Виступаючи за лаштунками, режисер визнав, що фільм відображає ситуацію в світі. «Наш фільм, очевидно, має певну паралель з тим, що відбувається в новинах щодня. Тому він, очевидно, відображає те, що відбувається у світі», – сказав він.

Документальна стрічка «Пан Ніхто проти Путіна» – про пропаганду в російській школі – отримала премію «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Режисером фільму є американець Девід Боренштейн, а співавтором і одним із головних героїв – Павло Таланкін, який працював педагогом-організатором і відеографом у школі провінційного містечка Карабаш на Уралі, в Челябінській області РФ.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році він став знімати все, що відбувалося у навчальному закладі – лінійки, збори, урочисті вечори та уроки, які вимагало записати міністерство освіти. У 2024 році Таланкін вивіз відзнятий матеріал із Росії. Раніше стрічка була відзначена премією Британської академії кіно й телевізійних мистецтв (BAFTA).

Режисер фільму Девід Боренштейн у своїй промові на врученні «Оскара» зазначив, що картина розповідає про поступову втрату країни через повсякденні компроміси. «Коли ми стаємо співучасниками, коли уряд вбиває людей на вулицях наших великих міст, коли ми нічого не говоримо, коли олігархи захоплюють медіа й контролюють наші виробництво і споживання, ми всі стикаємося з моральним вибором. Але, на щастя, навіть «ніхто» може бути набагато сильнішим, ніж ви думаєте», – зазначив він.

Павло Таланкін на церемонії виступив російською. «Чотири роки ми дивимося на зоряне небо і загадуємо найважливіше бажання. Дуже важливе бажання. Але є країни, де замість падіння зірок з неба падають бомби і летять дрони. В ім’я нашого майбутнього, в ім’я всіх наших дітей, давайте зупинимо всі війни. Зараз», – сказав він зі сцени.

У провладних російських медіа фільм назвали «антиросійським». Після виходу стрічки до школи, де працював Таланкін, приходили співробітники силових структур. Його мати, яка там працювала бібліотекаркою і періодично замінювала вчителів, була змушена звільнитися, повідомляли місцеві ЗМІ.

Картина «Грішники» отримала «Оскар» у номінації «Найкращий оригінальний сценарій», Отем Дюраль Аркапоу отримав нагороду за найкращу операторську роботу в цій стрічці.

Премію за найкращу чоловічу роль отримав Майкл Б. Джордан, який зіграв у «Грішниках» режисера Раяна Куглера; за найкращу жіночу роль – ірландська актриса Джессі Баклі за роботу у фільмі «Гамнет» Хлої Чжао.

Найкращим міжнародним фільмом стала стрічка «Сентиментальна цінність» режисера Йоакіма Трієра, найкращим анімаційним фільмом – «Кейпоп-мисливиці на демонів» Меггі Кан і Кріса Аппельганса, найкращим анімаційним короткометражним фільмом – «Дівчина, яка плакала перлами», найкращими ігровими короткометражними фільмами – «Дві людини обмінюються слиною» і «Співаки», найкращим документальним короткометражним фільмом – «Усі порожні кімнати».

Фільм «Франкенштейн» режисера Гільєрмо дель Торо отримав три нагороди – за найкращий дизайн костюмів, найкращу роботу художника-постановника і найкращим грим, а картина «Аватар: Полум’я і попіл» Джеймса Кемерона – за найкращі візуальні ефекти.