У РФ іноагентом оголосили провладного політолога Маркова

Політолог Сергій Марков, архівне фото

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру «іноземних агентів» провладного політолога, колишнього депутата Державної думи (у 2007–2011 роках) від «Єдиної Росії» Сергія Маркова.

Марков – постійний учасник суспільно-політичних токшоу, що виходять на російських федеральних каналах та радіостанціях. Політолог був довіреною особою Володимира Путіна на виборах 2012 року, а також членом Громадської палати РФ.

У липні Z-блогери критикували Маркова за участь у Шушинському Глобальному медіафорумі в Азербайджані, де виступав президент країни Ільгам Алієв. Форум відбувся на тлі дипломатичного скандалу між Москвою та Баку.

Міністерство юстиції пояснило своє рішення оголосити політолога «іноагентом» тим, що він брав участь у створенні матеріалів «іноагентів» та поширенні їхніх повідомлень, а також «поширював недостовірну інформацію» про рішення влади РФ.

Марков заявив виданню «Обережно Media», що включення його до реєстру – це «помилка і наклеп». «Мені здається, що це наклеп якийсь, тому що, ну, по-перше, я не іноагент, по-друге, у мене ніяких контактів не було. Ну іноді якось можуть помилитися. Мені про це нічого не відомо», – прокоментував рішення політолог.

Також відомство 22 серпня оголосило «іноагентами» блогера Дмитра Нюберга, протоієрея Андрія Кордочкина, активістку Раджану Дугарову, проекти «Тамиздат» та «Аліф ТБ».

