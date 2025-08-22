У РФ іноагентом оголосили провладного політолога Маркова

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру «іноземних агентів» провладного політолога, колишнього депутата Державної думи (у 2007–2011 роках) від «Єдиної Росії» Сергія Маркова.

Марков – постійний учасник суспільно-політичних токшоу, що виходять на російських федеральних каналах та радіостанціях. Політолог був довіреною особою Володимира Путіна на виборах 2012 року, а також членом Громадської палати РФ.

У липні Z-блогери критикували Маркова за участь у Шушинському Глобальному медіафорумі в Азербайджані, де виступав президент країни Ільгам Алієв. Форум відбувся на тлі дипломатичного скандалу між Москвою та Баку.

Міністерство юстиції пояснило своє рішення оголосити політолога «іноагентом» тим, що він брав участь у створенні матеріалів «іноагентів» та поширенні їхніх повідомлень, а також «поширював недостовірну інформацію» про рішення влади РФ.

Марков заявив виданню «Обережно Media», що включення його до реєстру – це «помилка і наклеп». «Мені здається, що це наклеп якийсь, тому що, ну, по-перше, я не іноагент, по-друге, у мене ніяких контактів не було. Ну іноді якось можуть помилитися. Мені про це нічого не відомо», – прокоментував рішення політолог.

Також відомство 22 серпня оголосило «іноагентами» блогера Дмитра Нюберга, протоієрея Андрія Кордочкина, активістку Раджану Дугарову, проекти «Тамиздат» та «Аліф ТБ».