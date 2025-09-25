Держдума Росії ухвалила посилення покарання для «іноагентів»

Державна дума Росії в третьому й остаточному читанні схвалила закон, який посилює умови притягнення до кримінальної відповідальності «іноземних агентів», передає російська служба Радіо Свобода.

Зміни стосуються статті Кримінального кодексу РФ про ухилення від обов’язків «іноагента». Раніше для порушення кримінальної справи були потрібні два адміністративних штрафи протягом року. Тепер буде достатньо одного.

«Нам важливо захистити Росію від втручання недружніх країн, які діють через підгодованих іноагентів. Посилюючи відповідальність для них, ми захищаємо інтереси наших громадян, забезпечуємо безпеку держави», – заявив голова Держдуми В’ячеслав Володін після ухвалення законопроєкту в першому читанні.

Читайте також: Москва оголосила «іноагентом» ведучу Радіо Свобода Олену Риковцеву

Глава комітету з безпеки Василь Піскарьов, який представляв ініціативу, нагадав, що це вже 45-й закон про «іноагентів», ухвалений парламентом. За даними Піскарьова, у 2023-2025 роках було складено 1 620 адміністративних протоколів.

«Іноагентом» російська влада може визнати по суті на довільних підставах – отримання грошей з-за кордону, згідно з останньою редакцією закону, для цього не є обов’язковим.

Законодавство про «іноагентів» постійно посилюється. Таким людям, зокрема, заборонили викладати, також було наказано спрямовувати всі кошти, які вони заробляють у Росії у вигляді гонорарів, на спецрахунки, з яких їх можливо буде вивести тільки після зняття статусу «іноагента». За недотримання обмежень загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.