У Росії спрощують кримінальне переслідування «іноагентів»

У Росії Державна дума 15 липня в першому читанні ухвалила поправки до Кримінального кодексу, які полегшують притягнення до кримінальної відповідальності так званих іноземних агентів.

Згідно із законопроєктом, тепер для настання кримінальної відповідальності достатньо одноразового адміністративного порушення за статтею про порядок діяльності «іноагента». Наразі для порушення кримінальної справи необхідно вчинити два адміністративні правопорушення за цією статтею.

У пояснювальній записці, як пише РБК, йдеться, що чинний порядок притягнення до кримінальної відповідальності «іноагентів» «не повною мірою забезпечує безпеку суспільних відносин». За даними міністерства юстиції, близько 40% включених до реєстру іноагентів не дотримуються законодавчих обмежень. Йдеться зазвичай про відсутність маркування так званого «іноагента» або про неподання необхідної звітності.

У реєстрі «іноагентів» уже понад тисяча записів, кілька сотень із включених до нього є фізичними особами. «Іноагентом» російська влада може визнати по суті на довільних підставах – отримання грошей з-за кордону, згідно з останньою редакцією закону, для цього не є обов’язковим. Законодавство про «іноагентів» постійно посилюється, нещодавно таким людям, зокрема, заборонили викладати, також було наказано спрямовувати всі кошти, які вони заробляють у Росії у вигляді гонорарів, на спецрахунки, з яких їх можливо буде вивести тільки після зняття статусу «іноагента». За недотримання обмежень загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.