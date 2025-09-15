Суд РФ у Джанкої оштрафував кримську журналістку Зудієву на 30 тисяч рублів – «Кримська солідарність»

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд оштрафував кримськотатарську журналістку та правозахисницю Лутфіє Зудієву на 30 тисяч рублів за протоколом про провадження діяльності «іноагента» без подання відповідної заяви, повідомляє «Кримська солідарність».

Міністерство юстиції РФ ухвалило рішення включити журналістку до реєстру «іноагентів» 16 травня, вважаючи, що вона перебуває «під іноземним впливом». Це перший випадок визнання «іноагентом» серед кримських татар в окупованому Криму.

У суді журналістка надала пояснення на складений щодо неї протокол. Вона вказала, що російське міністерство юстиції в Криму вважає її громадську та медійну діяльність «політичною». Однак вона такою не є і не підпадає під вказану в законі норму, наголосила журналістка.

Крім того, Зудієва зазначила, що в справі відсутні докази «іноземного впливу», який нібито на неї чинився, а сама норма закону про «іноагентів» сформульована невизначено і може застосовуватися владою довільно.

Журналістка також підкреслила, що притягнення її до відповідальності за адміністративною статтею порушує її право вільно висловлювати свою думку, закріплену в Конституції РФ та міжнародних договорах. Зудієва просила припинити справу. Вона додала, що в її діях не було складу правопорушення.

Разом із адвокатом Зудієва планує подати апеляційну скаргу на рішення Джанкойського міського суду, зазначає «Кримська солідарність».

Раніше Зудієва вже зазнавала переслідувань з боку російської влади. У Джанкої 22 лютого 2024 року силовики РФ провели обшук у неї вдома. Її звинуватили у «зловживанні свободою масової інформації» за репости матеріалів Радіо Свобода без маркування медіа як іноагента. Наприкінці березня того ж року стало відомо, що підконтрольний РФ Київський районний суд у Сімферополі оштрафував кримчанку на 2500 рублів за статтею про «зловживання свободою масової інформації».

Законодавство про так званих «іноагентів» з’явилося в Росії 2012 року. Закон дозволив міністерству юстиції РФ визнавати некомерційні організації іноземними агентами, якщо вони отримують фінансування з-за кордону та ведуть політичну діяльність. Згодом з’явилася можливість визнавати агентами ЗМІ та фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але «перебуває під іноземним впливом». Що саме слід вважати за іноземний вплив, російське законодавство не уточнює.