Письменник Дмитро Биков у РФ зарахований до числа «терористів і екстремістів»

Російська Федеральна служба з фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) внесла письменника-емігранта Дмитра Бикова до реєстру «терористів та екстремістів».

Відсутність зірочки проти імені письменника в переліку означає, що Бикова звинувачують у екстремістській, а не терористичній статті, зазначає «Новая газета. Европа».

У Росії письменника звинувачують за статтями про публікацію військових «фейків» та ухилення від обов’язків «іноагента». У серпні Дмитра Бикова оголосили в міжнародний розшук, а до цього – у федеральний. Районний суд у Москві видав санкцію на його заочний арешт. Биков, як зазначається, має бути поміщений під варту на два місяці з моменту його затримання чи екстрадиції до Росії.

Дмитро Биков залишив Росію восени 2021 року. Письменник публічно засудив повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього кілька російських видавництв та книгарень перестали продавати його книги.

У липні 2022 року міністерство юстиції Росії внесло Бикова до реєстру «іноагентів».