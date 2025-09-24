РФ заочно заарештувала політемігранта Каца за невиконання обов’язків «іноагента»

Районний суд у столиці РФ Москві заочно заарештував політичного емігранта Максима Каца у справі невиконання обов’язків «іноземного агента». Клопотання слідства надійшло 23 вересня, того ж дня суд задовольнив його.

Міністерство юстиції РФ визнало Каца «іноземним агентом» у липні 2022 року. Раніше його двічі притягали до адміністративної відповідальності за порушення порядку діяльності іноземного агента.

У серпні 2023 року російський суд заочно засудив його до восьми років колонії загального режиму у справі про поширення «фейків» про російську армію за мотивами політичної ненависті.

Справу проти Каца порушили через відеозапис від 3 квітня 2022 року на його YouTube-каналі, в якому він нібито «поширив під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдиву інформацію, що містить дані про використання ЗС РФ для знищення населених пунктів та цивільного населення» в Україні. У відео йшлося про вбивства мирних жителів у Бучі.



