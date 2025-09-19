Москва оголосила «іноагентом» ведучу Радіо Свобода Олену Риковцеву

Міністерство юстиції Росії 19 вересня включило до реєстру так званих «іноземних агентів» ведучу російської служби Радіо Свобода Олену Риковцеву.

Також до списку додали Z-блогера Романа Альохіна (він був близький до затриманого у справі про розкрадання ексгубернатора Курської області Андрія Смирнова), колишнього координатора штабу Навального у Тюмені Івана Вострикова, історика Сергія Ерліха та проєкт «Avtozak-LIVE».

Радіо Свобода в цілому визнане владою Росії «іноагентом» і «небажаною» організацією.

Поняття «іноземний агент» з’явилося у російському законодавстві у 2012 році.

Спочатку цей статус давали лише некомерційним організаціям, які отримували закордонне фінансування і займалися політичною діяльністю. Потім закон почали застосовувати до юридичних і фізичних осіб – переважно до правозахисників, журналістів, активістів і ЗМІ.

У 2025 році Держдума Росії схвалила низку законів, які розширили підстави для присвоєння статусу «іноагента».

У Росії не вперше вносять журналістів Радіо Свобода до реєстру так званих «іноземних агентів», що президент Радіо Свобода Стівен Капус називав доказом «брутального нападу» Росії на незалежні медіа.



