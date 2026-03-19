Суд у Грузії припинив провадження проти оператора Радіо Свобода за «стояння на тротуарі»

Тбіліський міський суд припинив справу проти оператора грузинської служби Радіо Свобода Зураба (Зуки) Хідашелі, якого Міністерство внутрішніх справ звинувачувало в адміністративному правопорушенні – «стоянні на тротуарі» біля парламенту під час акції протесту. Про це повідомив проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Суддя Торніке Капанадзе визнав, що оператор виконував професійні обов’язки, висвітлюючи опозиційну акцію. МВС наполягало, що перебувати на тротуарі він міг лише безпосередньо під час зйомки, проте суд не погодився з цим підходом та закрив справу.

Хідашелі раніше був оштрафований на 5000 ларі за «перекриття дороги» на акції. Цей штраф він оскаржив.

Подібні справи розглядаються у Тбілісі після змін у законодавстві, ухвалених у 2025 та 2026 роках. Ці зміни посилили відповідальність за участь в акціях, зокрема:

запроваджено відповідальність за «перешкоджання руху пішоходів» (у тому числі на тротуарі), аж до адміністративного арешту

у ряді випадків передбачено безальтернативний адміністративний висновок

жорсткі правила для повторних порушень – можлива кримінальна відповідальність і до 1 року позбавлення волі

запроваджені інші обмеження, в тому числі заборона на приховування обличчя на акціях

Ці норми вже оскаржуються в Конституційному суді та зазнають критики правозахисних організацій.