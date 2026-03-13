В Абхазії затримали громадянина Грузії – його підозрюють у шпигунстві

У непідконтрольному грузинському регіоні Абхазія місцева Служба державної безпеки затримала громадянина Грузії за підозрою в шпигунстві, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» 13 березня.

За твердженням СДБ, власника посвідки на проживання в Абхазії Емзара Багішвілі, 1968 року народження, затримали 10 березня. 12 березня проти нього відкрили кримінальну справу за статтею «шпигунство». Багішвілі доставили до будівлі СДБ.

Стверджується, що затримання в селі Окумі Ткварчельського району сталося «під час здійснення оперативної інформації». Багішвілі підозрюється у «зборі та передачі співробітнику спецслужб Грузії інформації про соціально-політичну обстановку в республіці, а також про маршрути пересування військової техніки та транспорту».

Будь-яких фактів, що підтверджують причетність громадянина Грузії до шпигунства, відомство не представило.

«Служба державної безпеки зазначає, що подібні факти взаємодії з грузинськими спецслужбами припиняються на стадії замаху, що дозволяє запобігти збиткам інтересам республіки Абхазія», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Служби державної безпеки Грузії, у зв’язку з подією задіяна «гаряча лінія», встановлюються деталі.

У Сухумі періодично заявляють про причетність громадян Грузії та іноземців до шпигунства. Так, 1 жовтня 2025 року в регіоні затримали мешканця Гальського району Шалву Хізанішвілі, його також звинувачують у шпигунстві. Наразі справу Хізанішвілі передано до абхазького Верховного суду.