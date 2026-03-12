Біля будівлі парламенту  Грузії розібрали намети

У Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії прибрали намети після того, як уночі в одному з них спалахнув вогонь, повідомляє 12 березня проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу». Про це розповіла Дареджан Цхвітарія – одна з учасниць протесту, яка постійно була там.

«Намет горів, ми заливали водою, ледве загасили. Вранці прийшла поліція, наказала вийти, витягла мене, вирвала телефон, посадила в машину та відвезла до відділення», – каже вона.

За її словами, у відділенні її затримали на чотири години, а коли вона повернулася, наметів уже не було.

У МВС Грузії пізніше заявили, що пошкоджений вогнем намет був вилучений, а «прилеглий периметр очищений з метою безпеки». За інформацією відомства, активісти Гоча Башелішвілі та Роман Яценко, які перебували в наметі в момент загоряння, були доставлені в поліцію для допиту, і «алкотест показав, що обидва перебували у стані алкогольного сп'яніння». Також було опитано Дареджан Цхвітарію.

Розслідування триває за статтею про знищення майна внаслідок необережного поводження з вогнем.

Намети біля парламенту стояли кілька місяців. 28 жовтня 2025 року там оголосили голодування кілька людей, зокрема Гедеван Попхадзе та Дареджан Цхвітарія. Пізніше вони припинили голодування, але протести в наметах, як і щоденні мітинги біля будівлі парламенту, продовжилися.