МЗС Грузії викликало посла Британії через санкції, які вплинули на роботу телеканалів

Посол Великої Британії Гарет Уорд залишив Міністерство закордонних справ Грузії, куди його вликали для роз’яснень щодо санкцій британського уряду Великобританії проурядових грузинських телеканалів «Імеді» та POSTV. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу» 26 лютого.

Дипломат залишив будівлю, не давши коментарів ні на вході, ні на виході з неї.

«Ми вимагаємо роз’яснень, на якій підставі було запроваджено санкції проти грузинських телеканалів», – заявила міністерка закордонних справ Мака Бочорішвілі 25 лютого в ефірі телеканалу «Руставі 2».

Бочорішвілі назвала цинічним, що Британія «бачить способом перемоги над Росією санкції проти двох грузинських телеканалів».

Після зустрічі з послом голова МЗС заявила в коментарі медіа, що «за 40 хвилин не почула жодного аргументу, який би виправдовував рішення Лондона щодо телеканалів «Імеді» та POSTV». Вона стверджує, що чула лише оцінки та думки, але не дізналася, на чому вони засновані:

«На якій підставі ці оцінки, коли вони вважають, що нібито ми посилюємо Росію, послаблюємо Україну чи якимось чином порушуємо територіальну цілісність України?»

За словами міністерки, малоймовірно, щоб хтось у Лондоні особисто дивився «Імеді» чи POSTV. Вона переконана, що рішення ґрунтувалося на інформації, яка надійшла з Тбілісі.

«Ми попросили посла роз’яснити, на чому ґрунтуються ці оцінки та рішення про санкції проти грузинських телеканалів. Доказів чи документів, які виправдовували б це рішення, я не бачила», – сказала вона.





24 лютого, в четверту річницю початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія розширила список санкцій, додавши туди 240 організацій, сімох людей і 50 суден. До нього також увійшли дві грузинські проурядові телекомпанії – «Імеді» та POSTV.

«Імеді», зокрема, повідомляв про технічні проблеми в роботі своїх сайтів через санкції, які вже вдалося усунути.

Згідно з офіційною інформацією на сайті британського уряду, обидві телекомпанії розповсюджують інформацію про вторгнення Росії в Україну, яка навмисно вводить в оману, і підтримують наративи, спрямовані на дестабілізацію України і підрив її територіальної цілісності. Зокрема, вони «регулярно публікують матеріали, в яких уряд України та президент Зеленський представлені як нелегітимні, Україну називають «маріонеткою» Заходу, стверджується, що Україна є корумпованою країною, а також що Україна та Захід прагнуть дестабілізувати Грузію».

Раніше глава грузинського уряду Іраклій Кобахідзе заявив, що будуть «забезпечені» права телеканалів «Імеді» та POSTV, а також їхніх журналістів.