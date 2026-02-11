У Польщі затримали громадянина Грузії, якого розшукував ЄС

Поліція Польщі 10 лютого звітувала про затримання загалом чотирьох громадян Грузії:

«(Поліцейські – ред.) встановили місце перебування та затримали жителя Грузії, розшукуваного на території Європейського Союзу».

За повідомленням, ще трьох грузинських громадян заарештували разом із ним.

Операція відбулася у місті Велюнь Лодзького воєводства за участі службовців контртерористичної поліції BOA.

Поліція не уточнює, за якими звинуваченнями розшукували громадянина Грузії. Видання RMF раніше повідомляло, що Європейський ордер на арешт подала Литва, але його підстави невідомі.

На початку лютого у Польщі затримали співробітника Міністерства національної оборони за підозрою в роботі на розвідку Білорусі.