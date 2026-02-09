Співробітника міністерства оборони Польщі звинуватили в роботі на розвідку Білорусі

Затриманий минулого тижня співробітник польського міністерства національної оборони працював на розвідку Білорусі, з посиланням на джерела повідомляє польський портал Onet.

3 лютого пресслужба військового відомства повідомила про затримання співробітника. Onet писав, що 60-річний затриманий працював у міністерстві з 1990-х років.

4 лютого його звинуватили у шпигунстві та активній участі в іноземній розвідці. Чоловіка заарештували на три місяці.

Згодом портал із посиланням на керівництво польських спецслужб уточнив, що затриманий на ім’я Владислав П. співпрацював із розвідкою Білорусі.

За даними видання, Служба військової контррозвідки Польщі (СЗР) ідентифікувала співробітника як можливого агента ще в середині 2024 року. Співробітники силових структур непомітно обмежили працівнику міністерства доступ до секретних матеріалів і розпочали за ним стеження, щоб виявити канали зв’язку, можливих кураторів, інших агентів та коло осіб, які становили для нього інтерес.

Речник міністра-координатора польських спецслужб Яцек Добжинський раніше повідомив виданню «Вот Так», що з лютого 2022 року слідчі органи порушили 71 кримінальну справу про шпигунство на користь Росії та Білорусі. Крім того, до жовтня 2025 року в Польщі за підозрою в диверсіях затримали 55 осіб, серед яких 11 громадян Білорусі.