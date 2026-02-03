У Польщі співробітника міністерства оборони затримали за підозрою у співпраці з розвідкою РФ

У Польщі співробітники Служби військової контррозвідки (SKW) затримали службовця міністерства національної оборони країни за підозрою у співпраці з іноземною розвідкою, повідомляє 3 лютого сайт польського оборонного відомства.

Справу розслідує військова контррозвідка. Інші подробиці не наводяться.

За даними Onet, затриманий працював у департаменті стратегії та планування міноборони, його підозрюють у співпраці з російською розвідкою.

Чоловіка затримали 3 лютого приблизно о 8:00 на робочому місці. Джерело порталу, обізнане з перебігом операції, повідомило, що за ним стежили багато місяців. «Його дії були ретельно задокументовані та проаналізовані. Тому зібрані проти нього докази дуже переконливі», – розповіло джерело.

У міноборони Польщі виданню повідомили, що справа перебуває в розвтку, а це означає, що не можна виключати продовження арештів.

У листопаді 2025 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про підриви на залізниці між Варшавою та Любліном і звинуватив у диверсіях Росію. Після цього польська влада вирішила закрити останнє російське консульство в Гданську. Крім того, влада країни планує заборонити російським дипломатам поїздки за межі Мазовецького воєводства – Варшави та її передмість. У Кремлі назвали це «повною деградацією двосторонніх відносин».