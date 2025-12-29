Туск: ще далеко до завершення мирних переговорів щодо України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що до завершення мирних переговорів щодо України ще далеко.

«Захід і Україна програють це протистояння, якщо Росії вдасться розділити нас і диктувати умови миру. Декларація про участь США в гарантіях безпеки – це успіх. Але переговори ще далекі від фіналу», – написав він у соцмережі Х.

У Флориді (США) 28 грудня відбулися переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години.

Після цього відбулася розмова Зеленського і Трампа з європейськими лідерами. За словами Трампа, ця розмова була «істотною» і відбулася у «відповідний момент».

Туск був учасником цих переговорів.

Перед зустріччю Трамп заявив, що «ми вже на фінальному етапі» переговорів, але у нього немає дедлайнів. Зеленський у свою чергу сказав, що переговорні команди США та України робили «все, що від них залежало». Він висловив сподівання, що всі підготовлені документи «приведуть нас до реальних результатів».

Раніше минулого тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували. Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.



