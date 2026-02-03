У Польщі суд виніс вирок обвинуваченому в допомозі РФ готувати замах на Зеленського

Суд у польському місті Замость засудив до трьох років і шести місяців позбавлення волі, чоловіка, обвинуваченого в роботі на російські спецслужби, зокрема в намірі допомогти їм підготувати замах на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

«У ході провадження було зібрано численні докази, що вказують на скоєння злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу «шпигунство» і «незаконне зберігання зброї і боєприпасів». Районний суд у Замості визнав Павела К. винним у висунутих звинуваченнях, призначивши йому загальне покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Добжинський, зокрема, заявив, що, за даними слідства, завданням 50-річного жителя Грубешова, був збір і надання інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. «Ці заходи мали на меті допомогти, серед іншого, у плануванні російськими спецслужбами можливого замаху на життя глави іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського», – зазначали раніше в прокуратурі Польщі.

Крім того, за даними польського слідства, засуджений заявляв про готовність приєднатися до «Групи Вагнера» і до військової частини Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Росії.

Чоловік, ідентифікований як Павел К., був заарештований у квітні 2024 року.

Польща є хабом для західних військових поставок в Україну.