Смерть патріарха Ілії ІІ. Чи визнає Грузинська церква ПЦУ?

У Грузії помер очільник Грузинської православнорї церкви католикос-патріарх Ілія ІІ. Йому було 93 роки. Він очолював Грузинську церкву майже пів століття і був, імовірно, найавторитетнішою постаттю в Грузії з моменту здобуття країною незалежності. Патріарх Ілія хоч і бував в Україні та симпатизував українцям, однак не визнав Православну церкву України (ПЦУ). Але він розійшовся з Москвою та РПЦ, вважаючи Абхазію та Південну Осетію канонічною територією Грузинської церкви. Дехто схильний вважати, що після відходу Ілії ІІ, Грузинська церква може наблизитися до визнання ПЦУ, хоча це і складно буде через неприхильне ставлення до України з боку нинішнього уряду Грузії.

Ілія ІІ став патріархом у віці 44 років ще в радянські часи. Тоді церква – як і повсюдно в СРСР – зазнавала утисків і люди неактивно ходили до храмів, бо це офіційно не віталося.

Але Ілія ІІ зміг відродити церкву, грузини знову повернулися в церковне лоно, почали будуватись нові храми, реставруватись старі. Саме Ілія ІІ збудував, наприклад, кафедральний собор Пресвятої Трійці в Тбілісі.

Патріарх Ілія ІІ був найавторитетнішою постаттю в Грузії, згідно з опитуваннями, значно випереджаючи найпопулярніших політиків.

Грузинська православна церква є однією з найдавніших. Хоча її заснування відносять до апостола Андрія Первозванного, більш реальним є проповідництво святої Ніни у 4 столітті. Грузинська церква характерна ще й тим, що їй, на відміну від інших, автокефалія була надана Антіохійським патріархатом. Після окупації Грузії Росією автокефалія у 1811 році була скасована і церквою управляв митрополит - росіянин. Після повалення царя в 1917 році автокефалію було відновлено та знову придушено після окупації у 1921 році. Проте 1943 року уряд Сталіна дав команду РПЦ на визнання незалежності Грузинської церкви. Константинопольський патріарх визнав автокефалію грузин лише у 1990 році.

У Диптиху православних церков світу Грузинська церква стоїть на 9-му місці, а Православна церква України на 15-му.

У вирії подій. Ілія і Україна

Патріарх Ілія ІІ болісно переживав війни в Абхазії та Південній Осетії. В його офіційному церковному титулі є й те, що він є очільником православних Абхазії та Південної Осетії (Католикос-Патріарх всієї Грузії, архієпископ Мцхета-Тбілісі та митрополит Цхум-Абхазії і Піцунди).

Але РПЦ – особливо після визнання Москвою незалежності цих двох сепаратистських регіонів після російсько-грузинської війни серпня 2008 року – не визнає духовну зверхність грузинського патріарха над Абхазією та Південною Осетією.

Ілія мав також дуже теплі особисті сосунки з предстоятелем РПЦ патріархом Кирилом. Він також зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіними вже після 2008 року.