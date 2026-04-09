Верховний суд Росії визнав правозахисників «Меморіалу» «екстремістською» організацією

Верховний суд Росії визнав «екстремістською» організацією правозахисників «Меморіалу»: суд назвав «Меморіал» «міжнародним громадським рухом» (насправді такого не існує) і заборонив його діяльність на території Росії. До суду з позовом звернувся Мін’юст РФ.

Справу розглядали у закритому режимі, її подробиці не розголошують. Водночас наголошується, що на засідання до суду прийшли дипломати низки європейських країн, зокрема Франції, Німеччини і Чехії.

Правління міжнародної асоціації «Меморіал» зазначає, що організації з назвою, зазначеною в документах справи, не існує.

«Але, знаючи репресивні практики путінського режиму, можна не сумніватися: «відповідач» за позовом був позначений настільки розпливчасто і невиразно не з недбалості, а цілком навмисно. Це створить передумови для подальших репресій у Росії проти будь-яких «меморіальських» організацій, їхніх учасників і прихильників», – наводить заяву правозахисників «Настоящее время».

Правозахисники також назвали справу «черговою спробою залякати всіх незгодних у країні й змусити громадянське суспільство замовкнути».

У 2021 році «Міжнародний Меморіал» ліквідували за рішенням Верховного суду РФ, а Московський міський суд ухвалив таке саме рішення щодо правозахисного центру «Меморіал». Обидві ці організації раніше були визнані «іноземними агентами».

У червні 2025 року Тверський суд Москви ліквідував фонд сприяння історичній і правовій освіті «Меморіал». У лютому 2026 року російська влада внесла до реєстру «небажаних» організацій міжнародну асоціацію «Меморіал» і німецьку некомерційну організацію Zukunft Memorial («Майбутнє. Меморіал»). Асоціація була створена у травні 2023 року в Швейцарії. Повідомлялося, що вона продовжить справу і найкращі проєкти «Міжнародного Меморіалу».

Багато учасників «Меморіалу» неодноразово переслідувалися російською владою у зв’язку з їхніми антивоєнними висловлюваннями чи діяльністю. Частина активістів продовжує роботу за кордоном. «Міжнародний Меморіал» у 2022 році став одним із лауреатів Нобелівської премії миру.