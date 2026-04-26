Зеленський обговорив із Санду рух до ЄС та розвиток співпраці

Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів зустріч зі своєю колегою з Молдови Маєю Санду.

«Радий вітати в Україні президентку Молдови Маю Санду. Цінуємо цей візит у такий особливий день, коли ми згадуємо аварію на Чорнобильській станції і ту колосальну солідарність та самовідданість наших людей, яка дозволила захистити нашу країну й увесь наш регіон, всю нашу Європу та світ від іще більшої радіаційної катастрофи», – наголосив Зеленський.

За даними українського лідера, сторони приділили «ключову увагу» питанням безпеки, транскордонної співпраці, захисту й розвитку інфраструктури, енергетики та окремо говорили щодо спільного руху у Євросоюз.

«Зараз працюємо, щоб оперативно відкрились усі шість кластерів і членство у Євросоюзі стало нашим спільним успіхом – і України, і Молдови, і всього ЄС. Україна й надалі буде підтримувати Молдову в питаннях безпеки, зокрема у тому, що стосується Придністровського регіону. Також готові й надалі розвивати наші тристоронні формати – разом із Румунією», – повідомив Зеленський.

Президентка Молдови Мая Санду на своїй сторінці в фейсбуці розповіла, що 26 квітня приїхала в Україну для переговорів з Володимиром Зеленським та участі у заходах до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Вона наголосила, що ця аварія показала світу, що «катастрофи не мають кордонів».

«Арка, зведена над забрудненим реактором, є доказом того, що країни можуть робити надзвичайні речі, коли діють разом. Сьогодні нам потрібні така сама єдність і рішучість – щоб захистити мир у Європі. Місце Республіки Молдова – поруч із тими, хто обирає будувати, а не руйнувати», – написала Санду.



