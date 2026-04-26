Використання ядерної енергії має залишатися у «відповідальних руках» – Держдеп США про аварію на ЧАЕС

У Сполучених Штатах у 40 річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС наголосили на важливості ядерної безпеки та вшануванні жертв трагедії, йдеться у відповідній заяві речника Державного департаменту Томмі Піготта.

У Держдепі підкреслили, що «США згадують загиблих і віддають шану мужності ліквідаторів та мирних жителів України, Білорусі та інших країн, які постраждали від катастрофи та досі відчувають її наслідки».

Також зазначається, що Сполучені Штати після аварії долучилися до міжнародних зусиль із ліквідації наслідків та стримування небезпеки на об’єкті. Наразі Вашингтон продовжує приділяти «пріоритетну увагу» ядерній безпеці як на Чорнобильській станції, так і в глобальному масштабі.

За словами речника, «трагедія на ЧАЕС стала поштовхом до створення жорсткіших міжнародних стандартів і вдосконалення протоколів безпеки, які нині допомагають захищати населення у всьому світі».

У Держдепі США також наголосили, що використання ядерної енергії має залишатися у «відповідальних руках» із дотриманням принципів прозорості, а сама країна продовжує відігравати «провідну роль у забезпеченні безпечного, надійного та контрольованого розвитку ядерної енергетики».

У неділю, 26 квітня, виповнюється 40 років від дня наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства, аварії на Чорнобильській АЕС.

«40 років тому світ зіткнувся з однією з найбільших ядерних катастроф – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Назовні потрапила значна кількість радіоактивних речовин. Сотні тисяч людей роками долають наслідки тієї трагедії», – зазначив президент Володимир Зеленський.

За його словами, щоб стримати радіацію, над зруйнованим реактором побудували саркофаг. А пізніше більш ніж 40 країн закрили його безпечним конфайнментом, щоб не допустити нових катастроф.

У ніч на 26 квітня 1986 року, о 01:23, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинної зали.

Унаслідок вибуху виникла пожежа, яка перекинулася на дах третього енергоблока. Вогонь гасили до 5-ї години ранку. Проте усередині самого четвертого блоку його вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли більша частина графіту згоріла.

Після вибуху та пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не лише території сучасної України, Білорусі та Росії, а й території багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим (сьомим) рівнем небезпеки.

14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Остаточно ліквідувати надзвичайну ситуацію на ЧАЕС після цієї російської атаки вдалося 7 березня минулого року. За оцінкою експертів МАГАТЕ, новий безпечний конфайнмент на Чорнобильській атомній електростанції, пошкоджений під час удару безпілотника у лютому, втратив ключові функції безпеки, однак його основні конструкції та системи моніторингу не зазнали незворотних ушкоджень.