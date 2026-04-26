Київ нагадує про Чорнобиль: експозиції про трагедію на ЧАЕС у столиці (фотогалерея)

У ніч на 26 квітня 1986 року в Україні сталася найбільша у світі техногенна катастрофа – аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Різні організації по-різному оцінюють кількість людських жертв внаслідок трагедії – розбіжність від кількох тисяч і аж до сотен тисяч.

Цьогоріч у Києві показують ще один бік втрат, спричинених аварією – культурний. До неї у регіоні, яка тепер є зоною відчуження, жили десятки тисяч людей зі своїми традиціями, побутом та сімейними реліквіями. Безліч з них були втрачені, але частина – врятовані, зокрема, поетесою Ліною Костенко. За ці роки трагедію переосмислювали українські митці, науковці збирали артефакти та свідчення, а у 2022 році зʼявилася ще одна сторінка в історії Чорнобильської зони – російська окупація. Про все це до 40-річчя аварії розповідають виставки в столиці.

В «Українському домі» проходить виставка «Чорнобиль. Обʼєкт укриття». Як повідомляють організатори, «в експозиції виставки чорнобильський ландшафт постає не як мовчазний свідок трагедії, а майже як містична сила, що притягує людей попри небезпеку»
Тут можна побачити не тільки експонати, безпосередньо повʼязані з трагедією, але й її переосмислення українськими митцями. На фото – панно Людмили Мєшкової «Хіросіма-Чорнобиль», створене 1996 року, рівно через 10 років після Чорнобильської катастрофи, і через 50 – після Хіросіми
Копії історичних документів про ЧАЕС
Освинцований фартух до захисного костюма, 1980-1990-ті роки
Частина виставки присвячена російській окупації Чорнобильської зони у 2022 році
Фото радіобологічних проб зі зруйнованого четвертого реактора ЧАЕС. Авторка – Олена Паренюк
Також виставка розповідає про культурний розвиток Чорнобильського Полісся. Ця її частина називається «Втрачений рай»
На передньому плані – традиційне українське весільне дерево (реконструкція). На задньому – килим євреїв Київського Полісся
Аудіовізуальна інсталяція «Вибух». Автори – Михайло Алексеєнко та Олександр Єльцин
Відвідувачка виставки дивиться трансляцію закриття ЧАЕС. Станцію закрили під тиском міжнародної спільноти для гарантування безпеки.Це відбулося 5 грудня 2000 року за наказом президента Леоніда Кучми – саме з тих пір ЧАЕС більше не виробляє електроенергію
На експозиції також представлені роботи Івана Литовченка – художника та скульптора, який створив мозаїчне панно на стіні магазину «Струмок» на головній вулиці Прип’яті
Ще дві експозиції проходять в музеї Івана Гончара. Одна з них розповідає про Чорнобильські експедиції Ліни Костенко.Поетеса відвідувала Чорнобильську зону відчуження: відбирала архівні матеріали у покинутих будівлях, виявляла етнографічні пам’ятки, спілкувалася з жителями, які повернулися до своїх домівок. Це – внесок Ліни Костенко у порятунок культурної спадщини Українського Полісся
Відвідувачка виставки на тлі фотографій Ліни Костенко у Чорнобильській зоні
Друга експозиція музею Гончара – «Чорнобиль: врятовані скарби Полісся». Вона демонструє речі, вивезені з покинутих внаслідок катастрофи територій – традиційний одяг, побутові предмети, елементи інтерʼєру
Експонати походять з Київської, Житомирської, Рівненської та Волинської областей
Постоли – традиційне українське мʼяке селянське взуття, поширене до початку XX століття. Його виготовляли з цільного шматка товстої шкіри – свинячої чи коровʼячої.На фото – постоли середини XX століття з села Лубʼянка, що на Київщині
На виставці показано чимало різноманітних предметів традиційного побуту і господарської діяльності поліщуків
Ікони початку ХХ століття – «Святий Великомученик Пантелеймон», « Святий Миколай», « Христос Вседержитель»
Старі фотографії, знайдені в експедиціях
Деревʼяна скульптура «Хрещення Русі», 1970-ті роки. Автор – Ананій Бовсунівський з села Бовсуни Житомирської області
Унаслідок техногенної аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року понад 170 поліських сіл з їхньою спадщиною перетворилися на радіоактивний попіл
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

