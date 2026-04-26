У ніч на 26 квітня 1986 року в Україні сталася найбільша у світі техногенна катастрофа – аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Різні організації по-різному оцінюють кількість людських жертв внаслідок трагедії – розбіжність від кількох тисяч і аж до сотен тисяч.

Цьогоріч у Києві показують ще один бік втрат, спричинених аварією – культурний. До неї у регіоні, яка тепер є зоною відчуження, жили десятки тисяч людей зі своїми традиціями, побутом та сімейними реліквіями. Безліч з них були втрачені, але частина – врятовані, зокрема, поетесою Ліною Костенко. За ці роки трагедію переосмислювали українські митці, науковці збирали артефакти та свідчення, а у 2022 році зʼявилася ще одна сторінка в історії Чорнобильської зони – російська окупація. Про все це до 40-річчя аварії розповідають виставки в столиці.