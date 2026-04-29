США нададуть 100 млн доларів на зусилля G7 з відновлення системи безпеки Чорнобиля – Держдеп

Сполучені Штати «очолюють зусилля» «Групи семи» з відновлення систем ядерної безпеки Чорнобильської атомної електростанції, заявив Державний департамент 29 квітня.

У своїй заяві Держдепартамент висловив намір США надати близько 100 мільйонів доларів фінансової підтримки на скоординовані зусилля G7 щодо подальшої ізоляції подільного ядерного матеріалу на Чорнобильській атомній електростанції в Україні.

У дипломатичному відомстві вказали на те, що протягом останніх 30 років США спільно з партнерами по «Групі семи» очолювали зусилля зі стримування ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС. Зокрема, Вашингтон надав понад 365 мільйонів доларів для зведення арки Нового безпечного конфайнменту (НБК) для захисту основних реакторних зон.





«Розрахований на 100 років експлуатації, НБК був пошкоджений торік внаслідок удару безпілотника під час безглуздої війни між Росією та Україною. Без ремонту НБК більше не може забезпечувати належний захист, створюючи загрозу витоку високорадіоактивних матеріалів у Європі», – йдеться в заяві відомства.

Відтак 100 мільйонів доларів, за оцінкою Держдепартаменту, покриють близько 20% від загальної вартості відновлення НБК – як розраховує G7, вона становить 500 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на реставрацію арки конфайнменту та забезпечення подальшого захисту реакторів та залишків радіоактивних речовин у Чорнобилі.

«Ми закликаємо наших партнерів у G7 та Європі наслідувати цей приклад і взяти на себе істотні фінансові зобов’язання, щоб розподілити тягар цих критично важливих ремонтних робіт», – додає департамент.

У лютому 2025 року в захисний купол над зруйнованим реактором ЧАЕС поцілив дрон. Україна заявила, що удару завдав російський дрон із «фугасною боєголовкою». Кремль заперечив ці звинувачення, заявивши, що Київ нібито зробив це, щоб зірвати мирні переговори, які тривали на той час.

Пошкодження купола, хоча й фізично обмежені, мають величезні фінансові й безпекові наслідки.

Четвертий реактор Чорнобильської АЕС вибухнув 1986 року, що спричинило найгіршу ядерну катастрофу в історії світу. Купол вартістю 2,5 мільярда доларів був побудований у 2019 році, щоб запобігти подальшим витокам радіації і забезпечити подальший демонтаж залишків реактора.