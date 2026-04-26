Зеленський у річницю трагедії Чорнобиля: «росіяни тримають наше місто Енергодар у заручниках»

Президент України Володимир Зеленський у виступі в 40-ву річницю трагедії на Чорнобильський АЕС заявив про небезпеку, яку принесла найбільшій у Європі Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі російська окупація.

«Росіяни перетворили й нашу Запорізьку атомну станцію на обʼєкт для своєї війни, ведуть обстріли звідти проти наших міст і сіл, зберігають на ЗАЕС зброю, снаряди, військову техніку, замінували периметр станції, тримають наше місто Енергодар фактично в заручниках. ЗАЕС уже чотирнадцять разів проходила через повне знеструмлення», – нагадав глава держави.

За його словами, «коли світ має справу з Росією, кожен повинен усвідомлювати, що має справу з абсолютно безвідповідальною й багато в чому просто дурною силою, яку треба реально обмежувати заради безпеки всіх нас».

«Один тільки оцей факт, що росіяни примудрились ударити дроном навіть по конфайнменту (на Чорнобильській АЕС – ред.), що закриває рештки четвертого енергоблока свідчить, що Росія не може бути учасником цивілізованих міжнародних відносин», – додав Зеленський.

У ніч на 26 квітня 1986 року, о 01:23, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинної зали.

14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Остаточно ліквідувати надзвичайну ситуацію на ЧАЕС після цієї російської атаки вдалося 7 березня минулого року. За оцінкою експертів МАГАТЕ, новий безпечний конфайнмент на Чорнобильській атомній електростанції, пошкоджений під час удару безпілотника у лютому, втратив ключові функції безпеки, однак його основні конструкції та системи моніторингу не зазнали незворотних ушкоджень.

Запорізька АЕС і місто Енергодар, поблизу якого вона розташована, були окуповані Росією в перші дні повномасштабного вторгнення в лютому-березні 2022 року. Відтоді електростанція перестала виробляти енергію, шість її енергоблоків перебувають у стані холодного зупину.