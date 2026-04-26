Зеленський у річницю трагедії Чорнобиля: «росіяни тримають наше місто Енергодар у заручниках»

Також Зеленський згадав про пошкодження ударом російського дрона конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС (фото ілюстративне)
Також Зеленський згадав про пошкодження ударом російського дрона конфайнменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС (фото ілюстративне)

Президент України Володимир Зеленський у виступі в 40-ву річницю трагедії на Чорнобильський АЕС заявив про небезпеку, яку принесла найбільшій у Європі Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі російська окупація.

«Росіяни перетворили й нашу Запорізьку атомну станцію на обʼєкт для своєї війни, ведуть обстріли звідти проти наших міст і сіл, зберігають на ЗАЕС зброю, снаряди, військову техніку, замінували периметр станції, тримають наше місто Енергодар фактично в заручниках. ЗАЕС уже чотирнадцять разів проходила через повне знеструмлення», – нагадав глава держави.

За його словами, «коли світ має справу з Росією, кожен повинен усвідомлювати, що має справу з абсолютно безвідповідальною й багато в чому просто дурною силою, яку треба реально обмежувати заради безпеки всіх нас».

«Один тільки оцей факт, що росіяни примудрились ударити дроном навіть по конфайнменту (на Чорнобильській АЕС – ред.), що закриває рештки четвертого енергоблока свідчить, що Росія не може бути учасником цивілізованих міжнародних відносин», – додав Зеленський.

У ніч на 26 квітня 1986 року, о 01:23, на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний хімічний вибух, який спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинної зали.

14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Остаточно ліквідувати надзвичайну ситуацію на ЧАЕС після цієї російської атаки вдалося 7 березня минулого року. За оцінкою експертів МАГАТЕ, новий безпечний конфайнмент на Чорнобильській атомній електростанції, пошкоджений під час удару безпілотника у лютому, втратив ключові функції безпеки, однак його основні конструкції та системи моніторингу не зазнали незворотних ушкоджень.

Запорізька АЕС і місто Енергодар, поблизу якого вона розташована, були окуповані Росією в перші дні повномасштабного вторгнення в лютому-березні 2022 року. Відтоді електростанція перестала виробляти енергію, шість її енергоблоків перебувають у стані холодного зупину.

