«Нафтогаз»: на Полтавщині та Харківщині атаки РФ зазнали газовидобувні підприємства

Російські війська у ніч з 4 на 5 травня масовано БпЛА та балістикою атакували газовидобувні підприємства на Полтавщині та Харківщині, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, є значні руйнування та втрати видобутку.

«Найболючіше – є втрати серед колег. Загинули троє працівників «Групи Нафтогаз» та двоє рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення», – написав він у фейсбуці.

Російські війська вночі атакували Полтавщину ракетами та ударними БпЛА, загинули чотири людини, ще 31 – зазнала травм різного ступеня тяжкості,

Голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що на Полтавщині через атаку РФ загинули чотири людини, ще 31 – зазнала травм різного ступеня тяжкості. За його даними, пошкоджене промислове підприємство – без газопостачання залишилися 3480 абонентів.

Попередньої доби російські військові атакували п’ять об’єктів групи «Нафтогаз» у Сумській і Харківській областях, були пошкодження обладнання, виникли пожежі.

1 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». За його словами, сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу й нафти до теплоенергетики й автозаправних комплексів.

«Група Нафтогаз» у лютому інформувала, що протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала 401 удар по її інфраструктурі, у 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.