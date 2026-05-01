Корецький: з початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу»

З початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу», повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

«Ми пройшли найважчу зиму в історії України, але атаки не зупиняються. Лише за перші чотири місяці 2026 року – 96 обстрілів наших об’єктів. За кожною такою цифрою – пошкодження, зупинки і необхідність відновлювати», – зазначив Корецький.

Корецький зазначив, що сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу та нафти до теплоенергетики та автозаправних комплексів.

У компанії повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 320 працівників, у 2026 році – 19 співробітників.

«Група Нафтогаз» у лютому інформувала, що протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала 401 удар по її інфраструктурі, у 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.







