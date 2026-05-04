Війська РФ атакували 5 об’єктів «Нафтогазу» за добу – Корецький

Російські військові за минулу добу атакували п’ять об’єктів групи «Нафтогаз» у Сумській і Харківській областях, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

«Є пошкодження обладнання, на об’єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси. Інтенсивність ворожих атак зростає. Фахівці ДСНС України і «Групи «Нафтогаз» працюють на місцях, вживають всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів», – написав Корецький у фейсбуці.

1 травня Корецький повідомив, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». За його словами, сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу й нафти до теплоенергетики й автозаправних комплексів.

У компанії повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 320 працівників, у 2026 році – 19 співробітників.

«Група Нафтогаз» у лютому інформувала, що протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала 401 удар по її інфраструктурі, у 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.