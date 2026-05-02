Корецький: армія РФ вдарила по об’єктах «Нафтогазу» в Запорізькій і Дніпропетровській областях

Російські військові 2 травня атакували об’єкти «Нафтогазу» у Запорізькій і Дніпропетровській областях, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

«Другу добу російські війська атакують критичну інфраструктуру Групи «Нафтогаз», – зазначив Корецький.

За його даними, 1 травня обстрілів зазнав газовидобувний обʼєкт у Харківській області. Пошкоджене обладнання.

«У суботу, 2 травня, після влучання російської авіабомби пошкоджений газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилась без газопостачання. Ремонтні служби координують дії з військовими і розпочнуть ліквідацію наслідків, щойно дозволить безпекова ситуація», – зазначив Корецький.

Також за даними голови правління компанії, 2 травня один із працівників групи «Нафтогаз» зазнав поранення внаслідок російського обстрілу у Дніпропетровській області.

«Група Нафтогаз» у лютому інформувала, що протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала 401 удар по її інфраструктурі, у 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



