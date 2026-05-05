Удар РФ по Полтавщині: серед загиблих є рятувальники та працівники «Нафтогазу»

Через повторний удар Росії на Полтавщині загинули двоє рятувальників, повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Вночі ворог атакував обʼєкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули загони ДСНС та почали ліквідацію масштабної пожежі, противник вдарив по людях ракетою. На жаль, внаслідок отриманих травм загинули 2 рятувальники», – написав міністр у телеграмі.

За його словами, загинув заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко – герой України, під керівництвом якого після удару по Полтаві в 2024 році було врятовано 17 людей, а також пожежний-рятувальник Дмитро Скриль, який працював в ДСНС понад 20 років.

Клименко повідомив, що також внаслідок повторного удару РФ загинули ще дві людини, а вісім – поранені.

Міністр додав, що 23 рятувальники зазнали травм, троє – у важкому стані.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький раніше повідомив, що через російську атаку загинули троє працівників «Групи Нафтогаз».

Раніше голова обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич повідомив, що на Полтавщині через атаку РФ загинули чотири людини, ще 31 – зазнала травм різного ступеня тяжкості. За його даними, пошкоджене промислове підприємство – без газопостачання залишилися 3480 абонентів.

У «Нафтогазі» зазначили, що війська РФ у ніч з 4 на 5 травня масовано БпЛА та балістикою атакували газовидобувні підприємства на Полтавщині та Харківщині, є значні руйнування та втрати видобутку.

«Група Нафтогаз» у лютому інформувала, що протягом повномасштабного вторгнення Росія завдала 401 удар по її інфраструктурі, у 2025 році зафіксовано 229 атак – більше, ніж за попередні три роки разом. За даними компанії, від лютого 2022 року загинули 320 працівників «Нафтогазу», у 2026 році – 19 співробітників.

У компанії повідомляли, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.



