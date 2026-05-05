Ракети «Фламінго» атакували обʼєкти ВПК в Чебоксарах – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo, зокрема, по обʼєктах військово-промислового комплексу в російському місті Чебоксари.

За його словами, українські «далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари».

«Українські «фламінго» подолали відстань більше ніж 1500 кілометрів. На ураженому воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас – проти України», – написав він у телеграмі.

У ніч проти 5 травня жителі російського регіону Чувашія повідомляли про звуки вибухів. Телеграм-канал ASTRA проаналізував кадри очевидців з місця та дійшов висновку, що атаки зазнав завод «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах.

Також повідомлялось, що в результаті атаки безпілотника в Чебоксарах було пошкоджено житловий будинок.

Загалом МОЗ регіону повідомило про трьох поранених в результаті атаки на місто. За даними видання Baza, кількість постраждалих досягла десяти. Одна людина, як стверджується, загинула. Поки що це не підтверджено.

Завод «ВНИИР-Прогресс» входить до об’єднання «АБС Електро» та випускає радіоелектронну продукцію, в тому числі для російської армії: антени «Комета», що захищають дрони «Герань» від засобів радіоелектронної боротьби, а також приймачі супутникового сигналу для ракет «Калібр» та «Іскандер». У Генштабі ЗСУ раніше зазначали, що підприємство виробляє компоненти для супутникових систем ГЛОНАСС, GPS та Galileo.

ЗСУ вже атакували завод у червні, липні, листопаді та грудні 2025 року, а також у лютому 2026 року. Після першої атаки завод тимчасово припиняв роботу.



У Міноборони Росії відзвітували про 289 збитих українських безпілотників над територіями понад 10 регіонів, у тому числі Псковської, Новгородської, Ленінградської, Ростовської, Волгоградської областей, московського регіону, Татарстану, Краснодарського краю, анексованого Криму та над акваторією Азовського моря.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



