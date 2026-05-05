У Росії заявили про атаку дронів – ймовірно, пошкоджені Кірішський НПЗ і завод «ВНИИР-Прогресс»

Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко заявив про збиття над областю 18 безпілотників.

Він повідомив про пожежу у промзоні у Кірішах. Там розташований один із найбільших у РФ нафтопереробних заводів, який вже зазнавав українських ударів.

ASTRA пише, що моніторингова система NASA Firms фіксує пожежі на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області після нічних атак.

У ніч проти 5 травня жителі російського регіону Чувашія повідомляли про звуки вибухів.

Голова регіону Олег Ніколаєв як про атаку, так і її наслідки не повідомляє.

Телеграм-канал ASTRA проаналізував кадри очевидців з місця та дійшов висновку, що атаки зазнав завод «ВНИИР-Прогресс» у Чебоксарах.

Завод «ВНИИР-Прогресс» вже зазнавав атак дронів в ході війни Росії з Україною.

Це підприємство, як раніше вказував Генштаб ЗСУ, виробляє адаптивні антени «Комета», які використовуються, зокрема, в ударних БпЛА типу «Шахед», уніфікованих модулях планування й корекції для керованих авіабомб (КАБ).

За підрахунками телеграм-каналу ASTRA, щонайменше у 18 регіонах РФ сьогодні вночі оголошувалась ракетна небезпека, у 18 аеропортах запроваджувалися обмеження польотів.

У Ханти-Мансійському автономному окрузі в РФ у ніч проти 5 травня вперше було оголошено ракетну небезпеку. Цей регіон розташований за 2000 кілометрів від українського кордону.

Міноборони РФ наразі не наводить даних про атаку.

Українська сторона не коментувала повідомлення про ці атаки на РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



