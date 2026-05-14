Українці знову «розгромили» НАТО на навчаннях. Але чому самі лише дрони не виграють війну?

ШВЕЦІЯ – 13 травня завершуються військові навчання НАТО «Aurora 26»: одні з найбільших в історії Швеції й наймасштабніші на її території, відколи країна приєдналася до Альянсу.

Участь у навчаннях взяли дванадцять держав НАТО включно зі США і єдина – поза Альянсом. Україну туди запросили як тренера найсучасніших бойових навичок. Від її бійців, тимчасово знятих із найгарячіших ділянок фронту, натівці дізнавалися про війну дронів.

У перші роки російсько-української війни українці на західних полігонах були учнями. Потім почали вигравати. А тепер вже – інструктори: показують НАТО, як працюють українські дешеві, але ефективні винаходи, і як розвалюють техніку за мільйони.

Країни НАТО, на чиї території останнім часом залітають невідомі безпілотники, дізнаються від українців, як їм протистояти. А також – як використовувати їх на полі бою на своєму боці. Навчання відбулися на тлі напруги в Балтійському морі, активності російського «тіньового флоту» та побоювань щодо безпеки країн Балтії.

Радіо Свобода побувало на стратегічному острові Готланд, де відбувалася завершальна фаза навчань, і поспілкувалося зі шведськими й українськими військовими, яких там, за словами одного з них, «носять на руках».

Несподіванки для НАТО

Географічне розташування острова Готланд у центрі Балтійського моря принесло йому славу «непотоплюваного авіаносця».

Вважається, Балтійське море, де НАТО межує з Росією, контролюватиме той, у чиїх руках – Готланд . Саме тому, вважає головком шведської армії Міхаель Классон, шведський острів «може бути однією з головних цілей для росіян».

Ідеться про ключову військову перевагу: на Готланді можна розміщувати, наприклад, системи ППО. З нього можна контролювати морські й повітряні маршрути у вразливому Балтійському регіоні чи швидко перекидати війська на схід.

Це все 18 тисяч військових і відпрацьовували на навчаннях «Aurora 26».

В їх основі – сценарій умовного 22 лютого, пояснювали Радіо Свобода шведські командири. Вони мали на увазі нарощення сил противником біля своїх кордонів і необхідність «дзеркальної» реакції, напади на критичну інфраструктуру й численні кібератаки.

«Зазвичай ми тренуємо ведення бойових дій високої інтенсивності. А під час цих навчань ідеться про операцію «нульової фази», коли ми перекидаємо підрозділи як зі Швеції, так і з інших союзних країн на Готланд… Це спосіб показати потенційному противнику, що ми здатні це робити й посилити, наприклад, Готланд », – каже Радіо Свобода командир Готландського полку – полковник Андреас Густафссон.

Особлива увага – сучасній війні дронів, із якою не стикалися союзники НАТО, не воюючи в Україні. Це, втім, не означає, що не зіткнуться, – розуміють шведські військові.

«Нам потрібно навчитися використовувати дрони як на нашому боці, так і проти нас»,– каже Густафссон.

Натівці покладаються на досвід гостей з України: у Швеції – найкращі пілоти з гарячого добропільського напрямку, які щодня вражають дронами противника й відбивають аналогічні атаки.

«Ми можемо використати їхній свіжий бойовий досвід для власного розвитку нашої війни дронів, технік, тактик і подібних речей… Безпілотники – не загроза, яка з’являється час від часу. Вона всюди й постійно. Це те, що особисто для мене стало несподіванкою», – ділиться з Радіо Свобода керівник навчань «Aurora 26» Йонас Вікстрем.

«Архаїчні» сценарії

У Швеції – далеко «не весь зоопарк українських дронів», а «найзвичайнісінькі FPV різних виробників», каже Радіо Свобода офіцер Нацгвардії, що готує пілотів, Павло Сторожук.

«Ми брали те, що влізе в літак … Взяли наймінімальніше – дрони, яких мало вистачати для наших цілей на навчаннях», – показує Сторожук українські винаходи. У Швеції – й розвідувальні дрони, й ударні. Їхні пілоти намагалися повною мірою продемонструвати можливості ледь помітних «крапочок» у небі. «Вона може дуже легко обірвати життя насправді. Наробити шкоди і завдавати дуже точних ударів по ворогу», – каже Радіо Свобода Тарас, що починав на фронті піхотинцем, та після поранення змінив профіль.

У багатьох вправах «Aurora 26» українські військові вдавали агресорів, атакуючи дешевими безпілотниками колони дорогої техніки НАТО.

«Дуже сильно понервували наші «опоненти». Неважливо, за яку сторону ми грали, – ми завжди грали на результат на цих навчаннях. І обидві сторони були трошки вражені. І вражені, і уражені нашими засобами ураження», – сміється з власної гри слів Павло Сторожук.

Офіцер Нацгвардії пояснював, що дрони докорінно змінили і логістику, і тактику застосування техніки. Відтак сценарії конвенційної війни втратили свою актуальність.

«За місцевими канонами по навчанню, тут каталися механізовані штурми. Я їм показував відео Першого корпусу (Нацгвардії України – ред.), як ці механізовані штурми відбиваються за 20-30 хвилин у кількості 50-60 одиниць техніки . І це була трошки новинка для наших колег», – розповідає Сторожук.

Деякі вправи натівських навчань українському командирові здалися дуже «архаїчними».

«Ми катали по зразкам Другої світової. Колони, ставайте на марш! Ми виявляли (розвідувальними дронами – ред.) колони на 7-8 кілометрів ще від наших позицій. І це в мене 4 хлопці. Якщо б у мене було їх 24 – ця колона і двигуни би ще не завела, а вже б горіла , грубо кажучи», – зауважує Сторожук. І цей аспект неабияк здивував, зокрема, головнокомандувача армії Швеції.

«Дуже важко сховатися. Сьогодні дрони настільки маневрені, що навіть такі особливості місцевості, як густі ліси, можна «пробити», спостерігаючи за ними з дронів і також – завдати ураження», – каже Радіо Свобода генерал Міхаель Классон.

Зривали плани

Союзникам тричі доводилося стартувати в навчаннях наново, бо українські пілоти, запускаючи після розвідувальних дронів ударні, «ламали» намічені заздалегідь плани.

«Командири не зовсім розуміли роль дронів, зупиняли навчання в певних етапах, бо ми зривали плани… Коли ми знищували авангард їхньої техніки, вони зупинили навчання, перепланували, що робити далі – і продовжили », – розповідає Сторожук і водночас робить комплімент партнерам: «За три тижні ми злагодилися і разом зі шведськими партнерами успішно виконували завдання – без проблем в координації».

Командування шведської армії не соромиться «розгрому», який завдавали союзникам українські пілоти. Їх тому й запросили, а не «літати й посміхатися», як каже офіцер Нацгвардії Сторожук.

«Коли ви проводите сміливі тренування, ви тренуєтеся до моменту провалу, і у вас немає заздалегідь пропис»аних сценаріїв. Таке трапляється і з дронами, і з іншими системами озброєння, коли доводиться починати знову, тому що ситуація розвинулася в щось неконтрольоване. Але підхід «тренуйся до провалу» – саме той, що нам потрібен, щоб вчитися якомога швидше й жорсткіше », – зауважує Классон, додаючи, що Заходу певною мірою «бракувало відчуття терміновості».

Головком шведського війська вважає, що навчання «Aurora 26» «підсвітили» вразливість західних армій до дронів, яку слід усунути: тренуватися на симуляторах і налагоджувати співпрацю, зокрема, з виробничими компаніями, щоб масштабувати виробництво безпілотників. Генерал не відповідає на запитання, чи виграло б НАТО війну дронів у Росії, що володіє тим же потенціалом у сфері безпілотників, що Україна.

«То ми переганяємо, то ми наздоганяємо. В нас зараз постійно йде дублювання, копіювання тих чи інших технологій», – підтверджує Сторожук.

Але Классон підкреслює стратегічну перевагу об’єднаного потенціалу НАТО, де немає консенсусу, щоб прийняти Україну.

«Якщо говорити лише про війну дронів – це, звісно, лише один аспект…. Та якщо дивитися на весь набір можливостей, якими володіє Альянс, я менш стурбований. Але, звісно, на тактичному рівні війна дронів – абсолютно серйозна загроза. І я бачу, що з’являтиметься ще більше нових можливостей… Безумовно, це напрям, над яким нам потрібно ще багато працювати», – зауважує в розмові з Радіо Свобода генерал.

Полковник Густафссон додає, що відчуття терміновості нині присутнє. Принаймні у Швеції.

«Якщо буде припинення вогню або мирна угода з Україною, гадаю, Росія досить швидко зможе переключити увагу й реально становити загрозу для однієї з країн-членів НАТО», – каже офіцер.

Безпекові експерти вважають, що гонку озброєнь неможливо виграти. І додають, що, попри суттєві досягнення України на полі бою завдяки дронам, які багатьох нині змушують задумуватися про переломний момент на її користь, є речі, які не під силу дешевим і компактним безпілотникам.

«Коли в Західній Європі ми дискутуємо про те, чи потрібні ще танки, якщо їх так легко знищують дрони, треба розуміти: дрони, принаймні поки що, не можуть повертати території.

Тож якщо ми говоримо про спроби повернути території – чи то території, які Україна втратила на користь Росії, чи то території, які НАТО могло б втратити в разі російського наступу, – все одно будуть потрібні танки, артилерія й піхота, а також дрони», – підкреслює в розмові з Радіо Свобода старший запрошений науковий співробітник Центру європейської політики (проєкт з безпеки та оборони) Пол Тейлор.

З ним згоден офіцер Нацгвардії, що тренує операторів дронів в Україні й «громить» НАТО у Швеції, – Павло Сторожук.

«Наша логістика на дронах працює для нашої піхоти, наша розвідка на дронах працює для піхоти, наші ударні дрони знищують противника для нашої піхоти, щоб не допустити ворога до наших позиції. Ми працюємо не як окремий рід військ», – резюмує командир. І додає, що ключовими навіть за умов стрімкого технологічного прориву, залишатимуться все одно люди.