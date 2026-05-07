«Це шлях до деокупації». Валентин Бадрак про три технологічні прориви, які потрібні Україні

Весна 2026 року позначилася не лише активізацією бойових дій, а й технологічним проривом на фронті – України. Поки Росія продовжує робити ставку на штурми малими піхотними групами, Сили оборони масштабують безпілотні системи різних типів.



13 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що « вперше в історії цієї війни Йдеться про операцію Третього армійського корпусу влітку 2025 року. Більше про неї читайте у нашому матеріалі Український «робот взяв полонених без жодного пострілу». Як ЗСУ бережуть піхоту ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами – НРК та дронами». Крім того, за допомогою «мідлстрайк»-дронів Сили оборони почали системно перерізати логістику агресора у ближньому тилу: підрозділи регулярно повідомляють Один із свіжих прикладів – удар Сил безпілотних систем ЗСУ 5 травня по навчальному центру армії РФ у тимчасово окупованому Хрустальному (колишній Красний Луч) на Луганщині. про такі ураження, додаючи на підтвердження фото та відео.

На тлі цього п’ять місяців поспіль, заявив командувач Силами безпілотних систем Роберта «Мадяра» Бровді, втрати армії агресора на фронті перевищують темпи мобілізації у РФ. За його даними, лише за допомогою дронів з грудня по квітень були ліквідовані понад 150 тисяч російських військових.

Втрати Росії у великій війні проти України: детально Журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів на 24 лютого цього року встановили за відкритими джерелами імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули у війні від лютого 2022 року. Як зазначають журналісти, список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною. Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими.



11 лютого посадовець НАТО, який спілкувався у Брюсселі з журналістами на умовах анонімності, навів оцінки, згідно з якими за 2025 рік втрати армії РФ вбитими й пораненими склали близько 400 тисяч, а загальні втрати за час великої війни сягають 1,3 мільйона. Міноборони РФ втрати на війні з Україною не озвучує. Востаннє Москва називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. За оцінками Генштабу ЗСУ, станом на ранок 4 травня 2026 року Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 335 150 своїх військових. Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими. 4 лютого 2026 року в інтерв’ю France 2 він заявив, що з початку широкомасштабної війни загинули 55 тисяч українських солдатів. І додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти». У грудні 2026 року уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив, що в Україні понад 80 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. За його словами, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.

Попри все ще значну кількість штурмів, за підрахунками DeepState, темпи просування армії РФ сповільнюються – у квітні агресор захопив на 12% менше території, ніж у березні.

Що стоїть за цією статистикою?

Які технологічні рішення забезпечують таку динаміку?

Чи означає це, що Росія опинилася у стратегічному глухому куті?

Про це Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розпитали директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака.

«Технологічні прориви» Сил оборони

– Один місяць – це випадковість, два – збіг, три – тенденція, п’ять – це що, на ваш погляд? За минулий місяць «негативний приріст» російського угруповання в Україні склав 45 тисяч, за словами Роберта «Мадяра» Бровді. Причому це кількість ліквідованих російських військових лише дронами. Можемо припустити, що насправді це понад 50 тисяч вбитих та поранених на фронті. Що це? Чому ця тенденція тримається вже п'ять місяців? Чи зможе Росія переламати її? І як це вплине на фронт?

– Чи є це успіхом? Так, однозначно, це серйозний успіх і серйозне досягнення. Я хотів би взагалі перевести розмову у пояснення, що взагалі відбувається цієї весни.

Весна стає провісником дуже серйозного тиску з боку Сил оборони України. Причому це відбувається не так на полі бою, як на всьому театрі бойових дій. Це дуже важливо.

Я вважаю, що є кілька проривів, які ознаменували технологічну перевагу Сил оборони. Якщо ви розпочали з поля бою, почнімо з тактичного [рівня].

Прорив у НРК. Я згоден абсолютно з тим, що [сказав] відомий експерт у цій галузі Сергій «Флеш» Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») – український фахівець у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. З 25 січня 2026 року – радник міністра оборони України.. Він, до речі, ще навесні 2024 року пророкував в одному з інтерв'ю, що це буде рік НРК. Але цього не сталося. І навіть у 2025 році цього не сталося. Тільки наприкінці 2025 року почалися зрушення до того, що НРК стали фактично не те, щоб домінувати на полі бою, але посідати дуже важливе місце. І тут ми значно перевершуємо Росію.



Нещодавно опублікували, скільки було «вбито» російських НРК, і там зовсім невелика кількість. Це теж свідчення, що в Росії [їх] дуже мало використовують.

– 11 штук знищених НРК нарахував Генштаб ЗСУ Це дані за добу у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 4 травня. У Росії таку техніку називають наземними робототехнічними комплексами (НРТК ), така назва фігурує і у зведеннях українського Генштабу.. Я ще зазначу, що днями наземні роботизовані комплекси Генштаб почав включати до статистики ураженої техніки у війні Росії проти України.

– Тут цікаво, що у Росії використовується близько 20 типів НРК, тоді як в Україні лише виробників – понад 200. Мені називали цифру 280 виробників та 550 розробок щодо НРК. Не прив'язуватимемося саме до такої жорсткої цифри, але близько 200 виробників у нас точно є.

Для порівняння, на прикладі того ж зведення Генштабу ЗСУ щодо втрат армії РФ на ранок 4 травня: у той час як НРТК було знищено 11 за добу, безпілотників оперативно–тактичного рівня – 2 249.

У нас дуже багато типів НРК, причому є значне досягнення у створенні – це сучасні військові або технологічні комплекси та платформи, які поєднують у собі спроможності діяти одночасно в кількох середовищах (доменах) – повітрі, на землі, на воді, під водою, в кіберпросторі та електромагнітному спектрі Мається на увазі радіоелектронна боротьба мультидоменних гібридів.

Наприклад, RATEL Н – це НРК, якого зробили носієм FPV-дронів. Тобто, це вже мультидоменний гібрид. Це хід на випередження, коли з'являються вже не лише бойові модулі.

До речі, лише 12% бойових завдань безпілотних систем на кінець 2025 року було виконано саме ударними дронами, НРК з ударними модулями. Зараз ця цифра стрімко зростає.

Якщо перший в історії випадок був влітку 2025 року – Третя штурмова тоді про це говорила, коли окупантів взяли в полон атакою НРК разом з авіаційними безпілотниками, – то вже станом на січень 2026-го компанія DevDroid створила дрон, який самостійно взяв у полон противника.

Це вперше в історії воєн. Зараз частіше й частіше про це говорять, і це дуже серйозно.

Чому я так загострюю на цьому увагу? Тому що для України це вихід у питанні зменшення втрат особового складу – ось що тут дуже важливо.

Ну і, звісно, те, що буде законтрактовано у першому півріччі: якщо за весь минулий рік було, здається, 11 тисяч НРК, то зараз лише за перше півріччя – 15 тисяч. Президент Зеленський пообіцяв, що за рік буде 50 тисяч [поставлено]. Тобто це серйозний прорив.

Згідно зі статистикою бойової системи DELTA «Дельта» – система ситуаційної обізнаності, яка широко використовується у Силах безпеки та оборони. Це програмне забезпечення, що дозволяє отримувати інформацію та керувати силами і засобами на полі бою в режимі реального часу.



6 серпня 2025 року тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони України. Тоді міністр описав систему так: «DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дозволяє бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками».



У липні 2024 року пресслужба Міноборони України повідомила, що «Дельта» пройшла перевірку інформаційної безпеки за стандартами країн НАТО. Незалежну перевірку здійснила міжнародна консалтингова компанія. Тоді йшлося про те, що наступним кроком має стати введення DELTA в експлуатацію Силами оборони. («Дельта»), яку навів «Урядовий кур’єр», за перші три місяці 2026 року НРК виконали майже 24 500 завдань замість українських військових, порахував «Урядовий кур’єр» за допомогою даних бойової системи DELTA. І додав динаміку:

– листопад 2025 року – 2 900 завдань;

– січень 2026 року – понад 7 500 завдань;

– березень 2026 року – понад 9 000 завдань.

Другий сильний прорив – це «мідлстрайк» . «Мідлстрайк» у нас був завжди таким, що відстає. Це була глобальна проблема. Але зараз він почав розвиватися – це дрони середньої дальності.

Чому це найважливіший прорив? Тому що це найскладніше: подолання ППО противника, подолання РЕБ у прифронтовій зоні, адже «мідлстрайк» (middle strike або ж mid-strike) призначений саме прориватися через фронт і нищити логістику, штаби.

Це складніше, ніж, наприклад, «дипстрайк» (deep strike) – відправити дрон на 1700 кілометрів. Тому що там можуть бути інші маршрути, можна використати обхідні шляхи. Тобто планування може відіграти велику роль.

Головнокомандувач Олександр Сирський сказав, що за березень знищено 142 позиції – це або склад, або скупчення техніки чи людей, або пункт управління. І це дуже важливо, що «мідлстрайк» почав переходити від знищення окремих видів техніки до [масштабніших цілей].

Тут важливі такі рішення, як дрони «Булава» чи «Бобер». Але «Бобер» несе 30 кілограмів і використовується [на дистанціях] у понад 100 кілометрів. Те саме «Булава». Вважається, що це дуже сильний прорив у донаведенні Технологія, яка дозволяє дронам автоматизувати враження цілей та збільшити стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Є низка подібних дронів, які серйозно перевершують західні аналоги і при цьому коштують дешевше.

Але згадаю ще раз Сирського, який говорив про 140 з хвостиком «убитих» цілей – він назвав дальність від 50 до 130 кілометрів. Тобто поки що є провал у дальності понад 200 кілометрів. На 200+ км у нас є тільки FP2 – це перероблений компанією Fire Point дрон з «дипстрайку» в «мідлстрайк», який несе вже значно більшу бойову частину – зараз, здається, йдеться про збільшення до 157 кілограмів.

Тобто які потрібні «мідлстрайк» [дрони] зараз?

Зараз ціла низка компаній кинулася створювати «мідлстрайк» з дальністю до 300 і навіть 350 кілометрів та бойовою частиною у понад 50 кілограмів. Це дозволить серйозно бити по логістиці противника за військами (у ближньому тилу – ред.). Чому ця ситуація найважливіша?

Це ситуація, яка може стати провісником деокупації, бо якщо бити безперервно десятками чи сотнями дронів, знищуючи логістику, то все буде, як із Херсоном. Ворог просто в якийсь момент збере свої манатки і піде з окупованих територій, бо йому не підвозитимуть боєприпасів, їжі та всього необхідного для того, щоб вести війну. Тому «мідлстрайк» – це серйозний прорив, і він триває.

Цей прорив почав формуватися десь з початку 2026 року, і ось навесні досяг серйозних результатів.

І, звичайно, «дипстрайк». Якщо у березні – на початку квітня протягом тижня чи двох били по порту «Усть-Луга» майже з десяток разів, то це свідчить про марність та безпорадність російського ППО.

Те саме з Туапсе. Але це вже скоріше можна вважати не «дипстрайком» – хоча за своєю суттю удару це він, незалежно від кількості кілометрів – тому що йдеться не про прифронтову зону, а про пуски дронів певними маршрутами, які досягають мети.

– Валентине, повернімося до зменшення російського угруповання в Україні. Ви назвали дві причини: технологічний прорив, «мідлстрайк». Ще щось додали б? Завдяки чому Силам оборони вдається досягати таких результатів?

– Звісно, ситуація пов'язана із розширенням « кілзони Зона ураження». Хоча багато хто, не те щоб скептики, а радше реалісти, кажуть, що «кілзона» розширюється не лише у бік противника, а й у наш. Тобто вони (російські військові –ред.) теж досягають певних успіхів.

Проте зовсім нещодавно західні ЗМІ почали писати, що російська тактика почала змінюватися і трансформуватися на користь того, щоб [піхотні] групи були зовсім маленькі – 2-4 особи роблять засідки, просочуються. Але глобальних інфільтрацій зараз немає.

Це також пов'язано з тим, що «кілзона» працює дуже серйозно. Я можу навести дуже конкретний приклад. У мене товариш зараз – комбат в одній із бригад Сил безпілотних систем. Він каже, що його батальйон за місяць знищує механізовану роту противника. Причому каже, що вони настільки звикли до цього знищення, що бійці навіть просто з підвищеним адреналіном ганяються за мотоциклістами та багі [противника]. Це дані на кінець зими.

Але ситуація така: не те щоб штурмів поменшало – ви щойно казали, що їхня кількість не знизилась. Просто ефект від них менший. Тому що ефект більший від знищення противника. Діють дуже серйозні моменти у комплексі.

Це і момент, пов'язаний з покращенням автоматизованих систем управління, як-от «Дельта», « Кропива Українське програмне забезпечення, яке дозволяє координувати різні підрозділи ЗСУ на полі бою» – тобто все, що стосується ситуативної обізнаності. Це глобальна розвідка, так би мовити. Звичайна військова розвідка перетворилася на глобальну розвідку, і непоміченим на полі бою залишатися дуже важко.

Тут окупанти в гіршому становищі, бо їх женуть рухатися сюди і просуватися нашими територіями, у той час як наші війська мають змогу зосередитися на їхньому знищенні.

Окрім НРК та розвідки, звичайно ж, є покращення ситуації з дронами на оптоволокні. Попри те, що у нас свого часу Міноборони пропустило ситуацію і допустило дефіцит оптоволокна, бо не закупило, хоча промисловці пропонували зробити це завчасно. Зате у нас дуже багато ініціатив зараз йде знизу.

Дрони на оптоволокні: в чому проблема З початку 2026 року український ринок безпілотників зіткнувся з різким подорожчанням оптоволоконних FPV-дронів. Як повідомляв Defender Media з посиланням на дані державного маркетплейсу Brave1 Market, ціни на такі БПЛА зросли в середньому вдвічі. Причинами здорожчання видання вказує дефіцит самого оптоволокна та зростання вартості сировини.



«Китайські виробники переорієнтували свої потужності на великі внутрішні інфраструктурні проєкти, а частину поставок фактично заблокували для експорту, віддавши пріоритет замовленням для російського ВПК», – зазначив у коментарі Defender Media представник компанії «генерал Черешня».



Раніше засновник Ptashka Drones Євген Сухінін розповів виданню «Оборонка» (матеріал вийшов 5 березня), як китайський постачальник значно підняв ціну на вже оплачене оптоволокно. Вони підписали контракт з китайською компанією на постачання оптоволокна вартістю 5 доларів за кілометр. Але коли завод виготовив партію, заявив, що потрібно доплатити ще 20 доларів. За словами виробників, переважна більшість оптоволокна в Україні має саме китайське походження.



В Агенції оборонних закупівель виданню зазначили, що спільно з Міноборони й Генеральним штабом «уже шукають способи зменшити ризики» . І, крім того, подали пропозиції щодо змін до постанови №1275 – щоб можна було переглядати ціну контрактів не лише у разі покращення виробу, а й в разі змін об'єктивних ринкових умов (тобто коли різко зростає ціна компонентів). Окремо обговорюють і варіант державної закупівлі оптоволокна як стратегічної сировини. В статті було зазначено, що розробка обох механізмів триває.



Міністр оборони України Михайло Федоров наприкінці квітня відзвітував про «рекордні закупівлі дронів на оптоволокні» .

У нас зараз «оборонка» знизу дуже серйозно намагається розвинути ті історії, які не змогла зробити держава. Зокрема, за рахунок українського бізнесу, не лише західного.

Ще взимку говорилось, що створюється ракетне паливо в Україні, створюються двигуни для дронів і ракет, антиребівські антени також виробляються самостійно. Але зараз – все іде ще далі.

Наприклад, я тут згадав оптоволокно. Є ініціативи щодо створення заводу оптоволокна, є ініціативи щодо створення заводу з гексогену та вибухових речовин, щоб замкнути цикл виробництва різних необхідних речей в Україні.

«Вибивання логістики – це шлях до деокупації»

– Є й інші геополітичні моменти. Лідер РФ Володимир Путін, за повідомленням Кремля, під час дзвінка з президентом США Дональдом Трампом запропонував перемир'я, Трамп казав, що це він його пропонував, а по суті, як аналітики говорили, попросив, щоб Трамп від себе озвучив, що Україні потрібно оголосити перемир'я. Як тут бути? Чи дійсно варто атакувати Москву для того, щоб показати світові слабкість російської ППО, про яку ми зараз говорили? Що ви думаєте з цього приводу?

– Нам часто говорять, що чим атакувати Москву, краще використовувати ці сили для атак по заводах, які виробляють ракети та дрони. Але в даному випадку потрібно дуже добре подумати, тому що якщо запустити, умовно кажучи, 200-300 дронів на Москву під час параду, то щонайменше Путін постане перед дилемою: або сховати людей у бомбосховищі і зірвати парад, або наражати їхнє життя на велику небезпеку. Це дуже великий психологічний удар. Це стратегічний удар по психіці ворога. Тож тут треба добре подумати.

Я особисто зупинився б на атаці. Але враховуючи, що сигнал уже подали, і в Росії вже боятимуться атаки дронів, тут можуть бути варіанти. Думаю, військове командування ухвалить правильне рішення.

Трамп, Путін, Зеленський: хто і кому пропонував перемир'я 4 травня Міністерство оборони РФ заявило про одноосібне рішення російського лідера Володимира Путіна оголосити перемир’я 8 і 9 травня. Офіційно Києву жодних пропозицій про припинення вогню Москва не надавала.



Того ж дня Зеленський заявив, що українська сторона оголошує «режим тиші, починаючи з 00:00 в ніч з 5 на 6 травня». «Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське Міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», – написав глава держави в соцмережах. Оголошений Зеленським «режим тиші» з півночі 6 травня був майже одразу порушений Росією. При цьому російська влада ніяк не реагувала на цю пропозицію Києва. Увечері 29 квітня помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив про розмову Дональда Трампа та Володимира Путіна. За його словами, Путін запропонував перемир’я на 9 травня, не уточнивши термінів. Президент США заявив журналістам, що припинення вогню було його ідеєю: «Я запропонував (лідеру РФ Володимиру) Путіну невелике припинення вогню; думаю, він міг би це зробити. Він вже оголосив про це?». Також Трамп закликав лідера РФ зосередитися на припиненні війни в Україні замість питань Ірану. Президент України Володимир Зеленський доручив з’ясувати деталі пропозиції в адміністрації США. «З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше», – написав він у телеграмі, наголосивши, що Україна прагне довгострокового миру та надійних гарантій безпеки. 7 травня Міністерство оборони Росії заявило, що Москва оголошує перемир’я у війні проти України з півночі 8 травня до 10 травня на честь Дня перемоги, який в РФ відзначають 9 травня. Міноборони РФ закликало Україну «наслідувати цей приклад», заявивши, що в іншому разі буде «адекватна відповідь». Крім того, у російському відомстві знову пригрозили масованим ракетним ударом по центру Києва в разі атаки на Москву 9 травня.

Такі психологічні удари і на 1700 кілометрів, і по Москві – це дуже важливо. Але питання, чи вдасться за рахунок цих ударів вирішити головне завдання. А наше головне завдання – це зупинити війну та просунутися у бік деокупації.

Так ось, для вирішення головного завдання є кілька інших шляхів.

Є один шлях, про який я вже сказав і я на ньому наполягаю. Сьогодні найважливіший стратегічний елемент – це, як не дивно, не стратегічний план. Це «мідлстрайк»-дрони. Нині потрібні дрони з 50-100 кілограмами бойової частини і дальністю до 350 кілометрів.

Пункти управління, логістика, штаби – їх відсунули від лінії бойового зіткнення. Я знаю, що командувач Силами безпілотних систем вже якось заявив про те, що він хотів би «мідлстрайк» дрони включити до «кілзони».

«Кілзону» на 350 кілометрів створити швидко не вдасться, але «сіру зону», де все буде у небезпеці, – на ті ж 350 кілометрів зробити можна. І для цього потрібні тисячі, десятки тисяч безпілотників у «мідлстрайк»-категорії. Це дуже важливо.

Я ще раз хочу сказати, що це складніше, ніж «дипстрайк», тому що подолання фронтової зони потребує ретрансляторів, вимагає супроводу розвідувальних дронів і досить дорогих, як-от Shark, Leleka та інших, які можуть супроводжувати на 100 кілометрів.

Але цей супровід лише на 100 км, далі дрони «мідлстрайк» можуть летіти самостійно на 350 км, наприклад. Вибивання логістики – це шлях до деокупації. Це один важливий момент.

Другий момент, який ми ще не вирішили – це ракети. На жаль, питання ракет остаточно не розв'язали, хоча ракета в серії, зокрема, балістична, вимагає ще значного доопрацювання.

Тут два шляхи. Один шлях – прискорюватися самим, а другий – пробувати увійти до альянсу з Францією та Німеччиною. Як відомо, вони вже вирішили спільно робити ракету дальністю 2000 км. І тут дуже важливе політичне рішення – увійти до альянсу.

Так само, як з дронами «мідлстрайк», до речі. Ми увійшли до союзу з Німеччиною та з Норвегією. Величезні контракти, і дай Боже, щоб це все запрацювало вже зараз улітку.

Третє питання – це мультидоменні безпілотні системи. І тут хочу сказати не лише про той НРК, який я згадав, котрий є носієм повітряних дронів. А, наприклад, про підводні дрони, які виринають і запускають авіаційні дрони.

– А надводні вже, до речі, є?

– Надводні є, а я говорю про підводні. Це також варіант, який дуже потрібен, щоб підводний апарат був носієм безпілотних авіаційних комплексів.

Плюс вихід у космос – також дуже важливий для нас. Хочу нагадати, що Росія вже запустила до десятка розвідувальних супутників лише цього року.

Ми теж пробуємо працювати з Чехією і з європейськими компаніями. Є домовленість із французькою компанією Prométhée про створення мікросупутників. Дуже важливо створити своє угруповання та бути співвласником, щоб не залежати від тих самих Starlink та інших критичних речей. Тому є кудись рухатися.

– Ви про ракету сказали. Маєте на увазі FP-7 та FP-9 – українську балістику, яка у серії вже зараз?

– Ця балістика ще не в серії. Є лише випробування компанії Fire Point. Я, чесно кажучи, погоджуюсь з тим, що зараз не час думати про націоналізацію [Fire Point]. Виступив досить суперечливий політик, який керує нині об'єднанням NAUDI у 160 підприємств, це Сергій Пашинський. Але він сказав правильну річ. Зараз не час думати про те, щоб усунути Fire Point. Так, ракети, можливо, вони зроблять не швидко. Але їхні дрони сьогодні дуже ефективні – і «дипстрайк», і «мідлстрайк».

Сергій Пашинський і NAUDI: деталі Сергій Пашинський – колишній народний депутат (чотирьох скликань) та колишній в.о. голови Адміністрації президента України. 26 лютого 2024 року Вищий антикорупційний суд взяв під варту Сергія Пашинського. У повідомленні правоохоронних органів його прізвища не називали, але з контексту було зрозуміло, що йдеться саме про нього. За даними слідства, Сергій Пашинський є одним з організаторів злочинної організації, що у 2014 році заволоділа нафтопродуктами на майже мільярд гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).



Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 мільйонів гривень застави.



27 лютого Пашинський вийшов із СІЗО під заставу. У своєму фейсбуці він заявив, що кошти за нього внесли підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, головою якої він є.



Пашинський звинувачення відкинув.



У вересні 2025 року ВАКС зменшив суму застави колишньому народному депутату на 80 мільйонів гривень.



Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) об’єднує провідних українських стратегічних виробників техніки військового та подвійного призначення, озброєння та боєприпасів. У лютому 2022 року представники підприємств вітчизняних виробників озброєння обрали Сергія Пашинського головою цієї асоціації. Сергій Пашинський не раз фігурував у справах та розслідуваннях медіа, пов'язаних з корупцією. Крім того, 31 грудня 2016 року під час конфлікту із жителем Васильківського району Київської області він вистрілив тому у ногу з пістолета. У 2021 році суд Пашинського виправдав. Тривалий час основна сфера інтересів Пашинського – оборонна. Під час своєї останньої наразі каденції у парламенті (8-ме скликання, 2014-2019 роки) він очолював комітет ВРУ з питань національної безпеки і оборони, просував державне фінансування оборонних заводів. New York Times (NYT) у своєму розслідуванні в 2023 році дійшло висновку, що пов'язана з Пашинським компанія (тоді він також очолював Українську асоціацію торгівлі зброєю) допомогла Україні отримати перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів. Зазначалось, що ця компанія стала найбільшим приватним постачальником зброї для уряду в Києві на початку російської агресії. Але схема закупівлі снарядів, куль та бомб по всій Європі передбачала перепродаж зброї великій кількості посередників, що в результаті призвело до значного збільшення ціни, перед тим як зброя потрапляла до Міністерства оборони України. Пашинський заперечив, що отримав надприбутки від постачання зброї Україні.

Тим часом потрібно також давати більше можливостей іншим приватним компаніям. На сьогодні в Україні займаються ракетами 8 приватних компаній. Треба надати їм можливість.

У нас є компанія Ймовірно, йдеться про компанію «Радіонікс»[з виробництва] головок самонаведення для ракет, які визнані чи не найкращими у світі. До широкомасштабного вторгнення їх купували США, Канада та Британія. Вони визнані кращими, ніж головки самонаведення на російських системах С-400 та С-500. Тому ця компанія може зробити ракету. І вона робить ці ракети, зокрема, протиракету проти балістики. Такі компанії слід серйозно підтримувати.

Отже, три позиції:

1. Дрони «мідлстрайк» у максимально масштабованій кількості.

2. Ракети у максимально масштабованій кількості, де має бути щонайменше 10% балістичних.

До того ж, до 2027 року вже буде розмито поняття між крилатою ракетою та так званою ракетою-дроном. Зараз йде до того, що вже розмивається ця межа. Вони конкуруватимуть і перемагатимуть ті системи, які будуть дешевшими і легше масштабуватимуться.

Як, наприклад, у Сполучених Штатах, де нещодавно представили крилату ракету, надруковану на 3D-принтері. Ось до цього треба терміново йти. Тоді ми зможемо і масовістю, і точністю перемагати противника.

3. Мультидоменні безпілотні системи, які, безумовно, змінюватимуть ситуацію і на полі бою, і на всьому театрі військових дій.

«Росія не в безвихідному становищі»

– Зважаючи на все, що ви зараз сказали, це робота на майбутнє. Гроші, я так розумію, є, з огляду на допомогу західних партнерів і кредит від Європейського Союзу. Із цим питань не має виникнути, якщо все залишиться так, як є.

Я знову повертаюся на початок нашої розмови про ліквідацію 45 тисяч російських солдатів. Що це таке? Стратегічний глухий кут для Росії на фронті? Вони просуваються зараз. Найважчою виглядає ситуація в Костянтинівці. Показали її свіжі кадри. Вона фактично знищена, і Росія просувається у цьому місті. Але загалом РФ в безвихідному становищі на фронті?

– Росія не в безвихідному становищі. Росія може вести війну ще 2-3 роки, а може, й більше. Демографічний фактор це дозволяє. Ця – країна рабів і панів, була такою за часів Лермонтова Російський поет 19-го століття Михайло Лермонтов (1814–1841). За його життя Російська імперія вела кілька воєн, найдовша з яких Кавказька. Вона почалась у 1817-му і тривала ще 23 роки після смерті Лермонтова.



Кріпосне право у Російській імперії, яка контролювала більшу частину території сучасної України, скасували у 1861 році., така вона і зараз. Нічого не змінюватиметься. Але Росія впаде раптово, і для цього потрібні передумови. Ось ці передумови, які я назвав, – це шлях до її падіння. Ми можемо створити умови для глобальної деокупації. Знищення 45 тисяч військових, які прийшли до нас зі зброєю – це також частина цього глобального плану. Його також потрібно виконувати, розширюючи «кілзону».

Російська політологиня Катерина Шульман вважає, що нині немає підстав прогнозувати територіальний розпад Росії в осяжному майбутньому: «Набагато ймовірнішим сценарієм у разі скорочення ресурсів федерального центру є не територіальний розпад, а суверенітет, тобто федералізація. Це означає повернення до федеративних угод». Більше читайте в інтерв'ю Катерині Шульман Білоруській службі Радіо Свобода.

