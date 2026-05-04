Зеленський оголосив режим тиші у війні з РФ з півночі 6 травня

Президент України Володимир Зеленський оголосив увечері 4 травня, що українська сторона оголошує у війні з Росією «режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня».

«За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», – написав глава держави в соцмережах.

Зеленський наголосив, що «на сьогодні не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах».

Раніше 4 травня у військовому відомстві РФ оголосили про одноосібне рішення російського лідера Володимира Путіна оголосити перемир’я 8 і 9 травня. «Розраховуємо, що українська сторона наслідуватиме цей приклад», – указали в Міноборони Росії, хоча ніяких формальних домовленостей про припинення вогню Москва Києву не пропонувала.

Міністерство оборони Росії також виступило з погрозами завдати «масований ракетний удар по центру Києва», який воно називає відповіддю на ймовірні зусилля «київського режиму… з метою зриву святкування 81-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні».

Російська влада раніше заявила, що на День перемоги 9 травня оголосить перемир’я, причому незалежно від дій України. Зеленський підкреслив, що виступає за припинення вогню, але не на кілька годин, лише щоб дати провести парад у Москві.

Міноборони Росії заявило, що парад відбудеться, але у скороченому вигляді, без військової техніки.

Вночі проти 4 травня в Москві влада заявила про атаку дронів. Стало відомо, що один дрон подолав усі «кільця ППО» і влучив у багатоповерховий будинок на Мосфільмівській вулиці в Москві за шість кілометрів від Кремля. Українська сторона поки що не підтверджувала цю атаку. Попередньої ночі, 3 травня, безпілотники атакували кілька регіонів Росії, зокрема Московську та Ленінградську області.

У Москві на тлі підготовки до параду жителів попереджають про обмеження роботи зв’язку найближчими днями.

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».

Аналітики ISW також припускають, що начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов, ймовірно, намагається приховати невтішну відсутність прогресу Росії у її весняно-літньому наступі 2026 року.

Як заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Росія зазнає значних втрат, але не відмовляється від планів щодо продовження наступальних дій.