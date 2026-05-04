«Білайн» підтвердив: мобільний інтернет у Москві з 5 до 9 травня обмежуватимуть

Російський оператор зв’язку «Білайн» розіслав своїм абонентам повідомлення про можливі обмеження мобільного зв’язку в Москві у період із 5 до 9 травня, повідомляють видання «Ведомости», «Новая газета Европа» та блогерка Ксенія Собчак.

«Білайн» рекомендував абонентам використовувати Wi-Fi для доступу до інтернету, а для дзвінків увімкнути функцію VoLTE.

Інші великі оператори зв’язку не прокоментували цю інформацію. Телеграм-канал Astra з посиланням на підписників повідомляє, що такі повідомлення отримали також абоненти іншого оператора – МТС.

Про майбутні обмеження зв’язку 29 квітня повідомляла російська служба ВВС із посиланням на джерела. Згодом аналогічна інформація з’явилася і в газеті «Коммерсант».

У березні 2026 року жителі Москви понад тиждень скаржилися на перебої з мобільним зв’язком та інтернетом. Наприкінці квітня жителі Петербурга нарікали на відключення мобільного зв’язку через приїзд до міста президента Росії Володимира Путіна.

9 травня в російській столиці парад у День перемоги пройде в скороченому вигляді – без військової техніки, суворовців та кадетів. Влада пояснила це оперативною обстановкою. Українські безпілотники атакують об’єкти в Росії практично щоночі.

У лютому 2026 року лідер РФ Володимир Путін підписав закон, що дозволяє операторам зв’язку зупиняти послуги на вимогу спецслужб та звільняє їх від відповідальності перед абонентами.