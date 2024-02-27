Колишній депутат Пашинський повідомив, що вийшов із СІЗО під заставу

Колишній народний депутат, в.о. голови Адміністрації президента України Сергій Пашинський вийшов із СІЗО під заставу. У своєму фейсбуці він заявив, що кошти за нього внесли підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості, головою якої він є.

«Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів», – написав Пашинський і додав, що «повертається до своїх обов’язків».

Також він повідомив, що подав заяву «про злочин щодо фальсифікації «розмов».

Ймовірно, йдеться про поширені напередодні у медіа записи розмов, на яких чоловік зі схожим до Пашинського голосом нецензурно висловлюється про український народ, воїнів і колишнє військове керівництво.

Вчора Вищий антикорупційний суд взяв під варту Сергія Пашинського. У повідомленні правоохоронних органів його прізвища не називали, але з контексту зрозуміло, що йдеться про Пашинського.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 мільйонів гривень застави.

Слідство вважає Сергія Пашинського одним з організаторів злочинної організації, що заволоділа нафтопродуктами на майже мільярд гривень, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

Детективи НАБУ 12 лютого у цій справі повідомили про підозру шістьом чиновникам. Серед підозрюваних: колишній в.о. глави Адміністрації президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної Ради України; підприємець; колишній директор і заступник держпідприємства, менеджер, керівник приватного товариства.

Правоохоронці вважають, що арештовані пально-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами «підконтрольній організатору схеми компанії», а до державного бюджету кошти так і не надійшли оскільки«були виведені на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання». У результаті протягом 2014–2018 років інтересам держави завдано збитків на суму 967 мільйонів гривень, наголошує САП.

Пашинський звинувачення відкинув. «Слідчі СБУ і НАБУ вручили мені підозру за так зване «розкрадання» палива «Роснефті», яким в інтересах росіян торгував зрадник Курченко. Усе так зване «розкрадання» полягало в конфіскації цього палива та передачі його на користь ЗСУ. Звинувачення відкидаю. Вбачаю в діях правоохоронців опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України», – написав він у своєму фейсбуці.

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) об’єднує провідних українських стратегічних виробників техніки військового та подвійного призначення, озброєння та боєприпасів. У лютому 2022 року представники підприємств вітчизняних виробників озброєння обрали Сергія Пашинського головою цієї асоціації.