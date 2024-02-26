ВАКС взяв під варту Пашинського і призначив заставу понад 272 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього народного депутата, в.о. глави Адміністрації президента України та керівника одного з комітетів Верховної Ради України, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП його прізвища не називають, але з контексту зрозуміло, що йдеться про Сергія Пашинського.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 272,520 млн грн застави.

Як зауважують в САП, у разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема здати на зберігання закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України, та носити електронний засіб контролю.



Слідство вважає Сергія Пашинського одним з організаторів злочинної організації, що заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).

Детективи НАБУ 12 лютого у цій справі повідомили про підозру шістьом чиновникам. Серед підозрюваних: колишній в.о. глави Адміністрації президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної Ради України; підприємець; колишній директор а заступник держпідприємства, менеджер, керівник приватного товариства.

Правоохоронці вважають, що арештовані пально-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами «підконтрольній організатору схеми компанії», а до державного бюджету кошти так і не надійшли оскільки«були виведені на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання». У результаті протягом 2014–2018 років інтересам держави завдано збитків на суму 967 мільйонів гривень, наголошує САП.

12 лютого Пашинський підтвердив вручення йому підозри, але звинувачення відкинув.

«Слідчі СБУ та НАБУ вручили мені підозру за так зване «розкрадання» палива «Роснефті», яким в інтересах росіян торгував зрадник Курченко. Усе так зване «розкрадання» полягало в конфіскації цього палива та передачі його на користь ЗСУ. Звинувачення відкидаю. Вбачаю в діях правоохоронців опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України», – написав він у своєму фейсбуці.

Сергій Пашинський є колишнім народним депутатом України. Тимчасово виконував обовʼязки голови Адміністрації президента України з 5 березня до 10 червня 2014 року.