Націоналізація Fire Point? НАБУ підтвердить автентичність нових «плівок Міндіча»?

Захист Міндіча каже, що не отримував цим матеріалів у рамках кримінального провадження

Адвокат фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча відповів на запит Радіо Свобода щодо оприлюднених «Українською правдою» ймовірно нових фрагментів записів розмов.

Андрій Костенок попросив опублікувати повний текст відповіді Радіо Свобода. Читайте ТУТ «Ми вдячні за можливість висловити позицію сторони захисту у вашому поважному виданні та цінуємо прагнення редакції всебічно розібратися у ситуації, забезпечивши висвітлення позицій усіх сторін процесу.



Сторона захисту не може підтвердити автентичність розмов, оприлюднених у матеріалах журналістів та народних депутатів, оскільки такі аудіозаписи та їхні стенограми не надавалися захисту ані офіційно, ані неофіційно в межах кримінального провадження. Відповідно, ми були позбавлені можливості їх дослідити чи перевірити.



Більше того, у матеріалах справи, які протягом усього розслідування передавалися стороні захисту, відсутні як самі записи, так і будь-які їхні стенограми, що наразі поширюються у публічному просторі. Це ставить під сумнів їхнє походження, законність отримання та обставини потрапляння до третіх осіб.



Щодо статусу Тимура Міндіча у згаданих розмовах — на сьогодні відсутні процесуально підтверджені дані, які дозволяли б коректно встановити ані контекст, ані коло учасників, ані правову природу цих записів. Будь-які публічні висновки з цього приводу без належної процесуальної перевірки є передчасними та необґрунтованими.



Позиція пана Міндіча полягає в тому, що поширення неперевірених матеріалів поза межами процесуального дослідження має ознаки інформаційної маніпуляції та може розглядатися як форма тиску. Саме тому сторона захисту наполягає на проведенні повноцінного розслідування джерела витоку та перевірці достовірності оприлюднених матеріалів у встановленому законом порядку.



Пан Міндіч неодноразово заявляв про готовність надати вичерпні пояснення у межах слідства. Водночас орган досудового розслідування, з незрозумілих причин, не вбачає необхідності у його допиті, що викликає окремі питання щодо логіки процесуальних дій.



Окремо зазначаємо, що заяви народного депутата Ярослав Железняк про нібито причетність сторони захисту до витоку інформації є безпідставними та виглядають як спроба дискредитації адвокатів і відволікання уваги від реальних джерел витоку.



Така версія є нелогічною також з огляду на те, що ресурси, на яких були оприлюднені відповідні матеріали, системно виступають опонентами сторони захисту у цій справі та не могли діяти в її інтересах. Крім того, попередні публікації щодо цієї справи неодноразово збігалися у часі з процесуальними діями Національного антикорупційного бюро України, що додатково ставить під сумнів версію про «витік від адвокатів».



Додатково звертаємо увагу, що проблема витоків інформації з правоохоронних органів вже фіксувалася на рівні міжнародного аудиту. У травні 2025 року на сайті Кабінету Міністрів України було оприлюднено звіт Комісії з проведення зовнішньої незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ за період з березня 2023 до листопада 2024 року, підготовлений за участі міжнародних антикорупційних експертів.



У документі прямо зазначено: «Станом на сьогодні НАБУ не здійснило жодного результативного кримінального провадження щодо витоків інформації з боку власних працівників під час досудового розслідування — що становить значну репутаційну загрозу для Бюро». Це підкреслює необхідність ретельної перевірки можливих витоків, у тому числі всередині самого органу.



З метою запобігання подальшим маніпуляціям просимо оприлюднювати цей коментар у повному обсязі без скорочень та вибіркового цитування.



З повагою,

Адвокат Андрій Костенок».

Адвокат стверджує, що захист Міндіча не отримував ці записи в рамках кримінального провадження:

Відтак, додає Костенок, захист фігуранта не мав можливості дослідити чи перевірити ці записи. Крім того, у матеріалах справи, які захист отримав, таких записів і їхніх стенограм немає. Адвокат вважає, що це ставить під сумнів «їхнє походження, законність отримання та обставини потрапляння до третіх осіб» .

НАБУ ще не коментувало оприлюднені записи

Fire Point заявляє про «публічну дискредитацію»

Співвласник та головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман звернувся до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з проханням підтвердити достовірність оприлюднених днями виданням «Українська правда» фрагментів розмов, у яких, серед іншого, нібито згадується компанія.

Текст відповідного листа до НАБУ Штілерман опублікував у соцмережі X.



Він зазначає, що, за даними журналістів, нібито під час однієї з розмов фігуранта справи «Мідас» Тимура Міндіча згадується Fire Point, що «може створювати у споживачів інформації асоціації між ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ» та особами, щодо яких здійснюється кримінальне провадження».

За його словами, поширена інформація завдає шкоди репутації Fire Point.

«Таке розповсюдження недостовірної інформації щодо діяльності ТОВ «ФАЙЄР ПОІНТ», як однієї із найбільших оборонних компаній в Україні, спричиняє вкрай негативні наслідки як для компанії, так і для обороноздатності держави у цілому, особливо враховуючи те, що ця інформація не підтверджена належним чином і має характер маніпулятивної», – йдеться у зверненні.

Штілерман пише, що про недостовірність інформації також вказують явно завищені надходження коштів до компанії, які обговорюються учасниками записів – 311 млрд грн, тоді як дохід компанії за 2025 рік складав 29 324 млн грн.

Співвласник Fire Point зауважує, що «така публічна дискредитація, без висування офіційних претензій з боку правоохоронних або контролюючих органів, дуже негативно впливає на репутацію товариства, на можливості якісного і швидкого виконання держконтрактів, а також позбавляє нашу компанію права на ефективний захист і вичерпну комунікацію стосовно такої негативної інформації».



Також у Fire Point зазначають, що громадянин Міндіч Тимур «не є та не був власником, кінцевим бенефіціаром компанії, а будь-яка можлива діяльність останнього стосовно товариства є виключно ініціативою та відповідальністю тих осіб, які фігурують на записах».

Націоналізувати Fire Point?

Голова Громадської антикорупційної ради (ГАР) при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко повідомив, що після скандалу з так званими плівками Міндіча може йтися про кілька злочинів, а також анонсував ініціювання питання щодо можливої націоналізації компанії Fire Point.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Гудименко сказав у телеефірі:

«Офіційна позиція буде за декілька годин, поки я можу висловити свою позицію як голови щодо цього. Відверто кажучи, ми на це очікували. У нас не було цих доказів, тому що ми все ж не слідчий орган, ми тільки громадська рада – консультативно-дорадчий орган. Але з того, що сказано, витікає, принаймні для мене особисто, що було скоєно і може бути доведено в суді мінімум п'ять-шість злочинів, що Міндічем, що Умєровим »

Громадська антикорупційна рада при Міноборони закликає відсторонити Рустема Умєрова з посади секретаря РНБО.

Реакція Умєрова на оприлюдненні розшифровки

Автентичність та релевантність записів, оприлюднених виданням «Українська правда» і в яких нібито фігурує секретар РНБО Рустем Умєров, мають встановити правоохоронці, заявили в пресслужбі високопосадовця.



«Автентичність, повноту та релевантність будь-яких записів або фрагментів мають встановлювати правоохоронні органи. Використання інших джерел може призвести до вказання неперевіреної чи неточної інформації», – заявила пресслужба Умєрова агентству «Інтерфакс-Україна», коментуючи оприлюднені виданням «Українська правда» фрагменти записів розмов бізнесмена Тимура Міндіча та на той момент міністра оборони Рустема Умєрова про ймовірно закупівлю продукції Fire Point.

У прессслужбі додали, що ще у листопаді 2025 року Умєров уже надавав правоохоронцям усі необхідні пояснення, а коментувати матеріали кримінального провадження він не має права.

Водночас в Умєрова зауважили, що комунікація міністра оборони на тему постачання озброєння для Сил оборони – це частина посадових обов’язків міністра, а коментуючи інтерпретації про нібито лобіювання окремих компаній, зазначили, що з 2024 року і до теперішнього часу Умєров системно працює над тим, щоб поєднувати інтереси міжнародних партнерів і українських виробників у сфері оборонної промисловості.

Чому мовчить НАБУ? Чи має президент Зеленський реагувати на цей сканадал? Якщо автентичність плівок підтвердять, то хто понесе відповідальність? Відставки будуть? А підозри?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live запитало у депутатів: чи варто зняти з посади секретаря РНБО Рустема Умєрова?

Федір Веніславський, фракція «Слуга народу»:

«Чи не є це спробою вибити його з переговорного процесу? Оскільки він має достатньо гарні контакти з нашими партнерами і дуже ефективно їх використовує під час перемовин. З точки зору політичної. З точки зору юридичної його перебування на посаді міністра оборони, а не члена переговорної делегації і не секретаря РНБО – це безумовно потрібно було зробити»

Ярослав Железняк, фракція «Голос»:

«Президент мав, це його прямий обов'язок, поки навіть не настала юридична відповідальність, позвільняти всіх тих, хто очевидно був і світився на цих плівках».

30 квітня народний депутат Ярослав Железняк повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook, що Тимур Міндіч подав проти нього позов про захист честі і гідності .

Железняк повідомив, що матеріали передав адвокатам з Miller Law Firm. Керуючий партнер компанії Масі Найєм в Facebook пояснив, що Міндіч намагається оскаржити твердження про те, що він був «частиною злочиної організації та причетний до її діяльності». За словами Найєма, подібні формулювання на момент висловлювання Железняка «уже звучали у медіа, експертному середовищі, політичних колах, а також у заявах представників державних і правоохоронних органів».

