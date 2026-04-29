Справа «Мідас»: «Українська правда» оприлюднила частину розмов Міндіча з Шефіром та Умєровим

Видання «Українська правда» оприлюднило першу частину розмов, задокументованих, за словами журналістів, НАБУ у рамках справи «Мідас» у квартирі наразі підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, який є підозрюваним у справі щодо корупції в сфері енергетики.

За твердженням видання, розмови задокументовані у квартирі Міндіча влітку 2025 року.

«Українська правда» пише, що, серед іншого, Міндіч там мав розмову з колишнім помічником Зеленського Сергієм Шефіром, під час якої вони обмірковували, де взяти гроші на внесення застави за ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря.

Під час цих розмов Міндіч казав, що «(Чернишов – ред.) скрысил 6, или 26 (квартир, – ред.)», а Шефір згадував «Кісєля і Сову» (ймовірно, йдеться про нардепів Юрія Кіселя та Олександра Сову – ред.), які віддають половину якихось заробітків йому.

Зазначається, що ця розмова була влітку 2025 року, а в грудні Кісєль отримав підозру як член злочинної групи, яка виплачувала депутатам хабарі за голосування у Верховній Раді.

П також пише про розмову за участі на той час міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. Співрозмовники обговорюють можливе призначення Умєрова послом у США, а на той час прем’єра Дениса Шмигаля – міністром оборони.

За даними журналістів, також Міндіч і Умєров говорять про компанію Fire Point і про моделі далекобійного озброєння цієї FP-1, FP-5 та FP-7. Міндіч скаржився Умєрову, що Fire Point недофінансовують.



За даними розслідувань, одним з бенефіціантів компанії може бути Міндіч. Хоча сам Міндіч заперечив будь-яку причетність до компанії-виробника зброї Fire Point.

Заснована в 2022 році Fire Point стрімко стала однією із ключових компаній у виробництві українських далекобійних БПЛА: як заявляють у Силах оборони, лише за серпень-вересень 2025-го понад половину всіх дронів, які застосовували ЗСУ, становили БПЛА саме цього виробника.

Національне антикорупційне бюро наразі не коментувало оприлюднені УП розмови.

Також наразі публічно не коментували ці записи Умєров, Шефір чи Міндіч.

Після цієї публікації голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність») викликав на 13 травня колишнього радника президента Сергія Шефіра, а також секретаря РНБО Рустема Умєрова на засідання комісії для дачі показань по справі «Мідас»

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. Серед підозрюваних є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»).

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада. РНБО наклала на нього санкції. У коментарі «Українській правді» Міндіч заявив, що не має наміру повертатись в Україну, а звинувачення проти себе вважає «маніпуляціями».



